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Мун Чжэ Ин попробовал в Пхеньяне лапшу нэнмён
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Мун Чжэ Ин попробовал в Пхеньяне лапшу нэнмён 

ТАСС + ещё 2 4 часа назад
СЕУЛ, 19 сентября. /ТАСС/. Президент Республики Корея Мун Чжэ Ин посетил в среду в Пхеньяне ресторан «Оннюгван», где попробовал холодную лапшу нэнмён. Кадры его посещения ресторана демонстрируют в пресс-центре межкорейского саммита в Сеуле.
Мун Чжэ Ин попробовал не только лапшу, но и другие блюда пхеньянской кухни. Южнокорейский президент также вышел на балкон и сфотографировался на фоне набережной реки Тэдонган, протекающей через Пхеньян.
С 18 по 20 сентября проходит пятый в истории и третий в текущем году межкорейский саммит. Первые два раунда состоялись в Пхеньяне в 2000 и 2007 годах с участием южнокорейских президентов Ким Дэ Чжуна и Но Му Хёна и ныне покойного лидера КНДР Ким Чен Ира.
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