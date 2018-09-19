Мун Чжэ Ин попробовал в Пхеньяне лапшу нэнмён

СЕУЛ , 19 сентября. / ТАСС /. Президент Республики Корея Мун Чжэ Ин посетил в среду в Пхеньяне ресторан «Оннюгван», где попробовал холодную лапшу нэнмён. Кадры его посещения ресторана демонстрируют в пресс-центре межкорейского саммита в Сеуле.

Мун Чжэ Ин попробовал не только лапшу, но и другие блюда пхеньянской кухни. Южнокорейский президент также вышел на балкон и сфотографировался на фоне набережной реки Тэдонган, протекающей через Пхеньян.