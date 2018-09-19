Силиньголэ /Внутренняя Монголия/, 19 сентября /Синьхуа/ — Осенний пейзаж Силиньголэской степи /автономный район Внутренняя Монголия, Северный Китай/ с высоты птичьего полета. (Синьхуа)
Силиньголэ /Внутренняя Монголия/, 19 сентября /Синьхуа/ — Осенний пейзаж Силиньголэской степи /автономный район Внутренняя Монголия, Северный Китай/ с высоты птичьего полета. (Синьхуа)
Силиньголэ /Внутренняя Монголия/, 19 сентября /Синьхуа/ — Осенний пейзаж Силиньголэской степи /автономный район Внутренняя Монголия, Северный Китай/ с высоты птичьего полета. (Синьхуа)