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МИД РФ: Саммит КНДР и Южной Кореи может привести к разрядке
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МИД РФ: Саммит КНДР и Южной Кореи может привести к разрядке 

Российская Газета + ещё 2 6 часов назад
Фото: Российская Газета
Российская сторона горячо приветствует встречу лидеров Северной и Южной Корей и надеется на разрядку, заявил посол РФ в КНДР Александр Мацегора.
"Оцениваем встречу между двумя лидерами Северной и Южной Кореи сугубо положительно", — сказал дипломат в интервью РИА Новости.
По его словам, примирение между двумя частями Корейского полуострова поспособствует смягчению напряженности и созданию атмосферы взаимного учета интересов, и, следовательно, приведет к разрядке военной напряженности.
"Мы горячо желаем, чтобы наши корейские коллеги — и южные, и северные — нашли возможность договориться о программах взаимодействия, сотрудничества", — подчеркнул Мацегора.
Напомним, 18 сентября в Пхеньяне прошел саммит лидера КНДР Ким Чен Ына и президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина.
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