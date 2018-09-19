МИД РФ: Саммит КНДР и Южной Кореи может привести к разрядке

КНДР Александр Мацегора. Российская сторона горячо приветствует встречу лидеров Северной и Южной Корей и надеется на разрядку, заявил посол РФ

"Оцениваем встречу между двумя лидерами Северной и Южной Кореи сугубо положительно", — сказал дипломат в интервью РИА Новости

По его словам, примирение между двумя частями Корейского полуострова поспособствует смягчению напряженности и созданию атмосферы взаимного учета интересов, и, следовательно, приведет к разрядке военной напряженности.

"Мы горячо желаем, чтобы наши корейские коллеги — и южные, и северные — нашли возможность договориться о программах взаимодействия, сотрудничества", — подчеркнул Мацегора.