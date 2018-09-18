Жители Пхеньяна выстроились в аэропорту встречать президента Южной Кореи

Женщины в ярких разноцветных национальных одеяниях, мужчины в строгих европейских костюмах выстроились плотными колоннами на летном поле. Строй военного караула всех родов войск и военный оркестр промаршировали к трапу, который ожидает прибытие южнокорейского президентского Boeing

В руках встречающих — флаги КНДР и символические знамена единой Кореи с изображением голубого силуэта Корейского полуострова на белом фоне. Флаг Южной Кореи виден только на борту самолета, на котором прилетела ранее передовая группа из Сеула.

Как сообщили журналистам в пресс-центре саммита, куда поступает вся информация из Пхеньяна, ожидается, что встречать Мун Чжэ Ина в аэропорт прибудет лично председатель госсовета КНДР Ким Чен Ын.