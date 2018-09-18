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Жители Пхеньяна выстроились в аэропорту встречать президента Южной Кореи
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Жители Пхеньяна выстроились в аэропорту встречать президента Южной Кореи 

РИА Новости + ещё 16 18 сентября 2018
Фото: РИА Новости
СЕУЛ, 18 сен — РИА Новости, Иван Захарченко. Жители Пхеньяна выстроились в аэропорту Сунан близ северокорейской столицы для встречи президента Республики Корея Мун Чжэ Ина.
Женщины в ярких разноцветных национальных одеяниях, мужчины в строгих европейских костюмах выстроились плотными колоннами на летном поле. Строй военного караула всех родов войск и военный оркестр промаршировали к трапу, который ожидает прибытие южнокорейского президентского Boeing.
В руках встречающих — флаги КНДР и символические знамена единой Кореи с изображением голубого силуэта Корейского полуострова на белом фоне. Флаг Южной Кореи виден только на борту самолета, на котором прилетела ранее передовая группа из Сеула.
Как сообщили журналистам в пресс-центре саммита, куда поступает вся информация из Пхеньяна, ожидается, что встречать Мун Чжэ Ина в аэропорт прибудет лично председатель госсовета КНДР Ким Чен Ын.
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