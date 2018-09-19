Президенту Южной Кореи покажут в Пхеньяне живых осетров 

СЕУЛ, 19 сен — РИА Новости, Иван Захарченко. Лидер КНДР Ким Чен Ын покажет президенту Южной Кореи Мун Чжэ Ин в среду выращенных в КНДР осетров, сообщил на брифинге в Сеуле представитель администрации южнокорейского президента.
По его словам, Мун Чжэ Ин после второго дня переговоров с Ким Чен Ыном в Пхеньяне поужинает в популярном ресторане рыбного рынка «Тэдонган» вместе с жителями столицы, а затем осмотрит аквариум с осетрами и форелью.
В КНДР попытки разводить осетров предпринимаются с начала 1990-х годов.
Обедать президент Южной Кореи поедет в ресторан «Оннюгван», самый старый и знаменитый в Пхеньяне. В апреле этого года Ким Чен Ын привез оттуда повара в демилитаризованную зону между Севером и Югом, чтобы тот на первой встрече двух лидеров приготовил холодную гречневую лапшу «нэнмён». Мун Чжэ Ин оценил знаменитое пхеньянское блюдо и изъявил желание посетить известный ресторан на берегу реки Тэдонган.