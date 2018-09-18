Лидеры КНДР и Южной Кореи посетили концерт в Пхеньяне

Председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын на 10 минут раньше президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина прибыл в театр, где высоким южнокорейским гостям был показан концерт ансамбля «Самджиен». В Южной Корее его помнят по выступлениям в феврале на зимней Олимпиаде в Пхёнчхане.

Сотни северокорейских зрителей театра в течение трех минут приветствовали Ким Чен Ына и Мун Чжэ Ина аплодисментами и криками «Мансе! (Ура!)».

Лидеры разместились в правительственной ложе на фоне символического флага единой Кореи с изображением голубого силуэта Корейского полуострова на белом фоне. Овации не умолкали, даже когда Ким Чен Ын знаками давал понять, что пора начинать концерт.

Выступление «Симджиёна» началось с песни о радости встречи, звучали традиционные корейские мелодии в современной обработке, современная музыка. Скрипки, виолончели, фортепьяно и синтезаторы сочетались в музыке с корейским струнным инструментом «каягым» и старинными барабанами.

Спели северные корейцы и популярные южнокорейские хиты прошлых лет. Хор северокорейских красавиц в обтягивающих черных шортах и красных рубашках исполнил музыкальный номер, где популярную в КНДР песню сопровождали элементы аэробики.

Концерт продолжался полтора часа. Мун Чжэ Ин между номерами аплодировал, обмениваясь репликами с супругой Ким Чжон Сук.

Завершилось выступление ансамбля «Самджиён» песней «Наша воля объединение!», которую впервые привезла в Пхеньян в 1989 году южнокорейская студентка Лим Су Гён. Она без разрешения сеульских властей принимала тогда участие в фестивале молодежи и студентов в КНДР и после возвращения в Южную Корею была арестована. С тех пор эту песню на совместных мероприятиях обязательно поют вместе южане и северяне.

После концерта Мун Чже Ин вышел в зал, поднялся на сцену и пожал руки участникам ансамбля «Самджиён», вместе с супругой поклонился залу. Ким Чен Ын с «первой леди» КНДР Ли Соль Чу и высокой четой из Южной Кореи удалились после этого на торжественный прием.