Южнокорейского президента тепло встретили в КНДР

Принимающая сторона во главе с председателем Госсовета КНДР Ким Чен Ыном сделала очень многое, чтобы подчеркнуть особое уважением к гостю из Сеула , а также придать атмосфере встречи дружественный и теплый характер. В этот же день состоялся и первый раунд официальных переговоров лидеров Юга и Севера. Основные результаты станут известны завтра, когда ожидается совместное заявление Муна и Кима для прессы. Эксперты же отмечают, что хотя в Пхеньяне скорее всего все будет очень тепло и с улыбками, но через несколько дней в Нью-Йорке Мун Чжэ Ину придется решать непростую задачу, чтобы убедить президента США Дональда Трампа и американскую политическую элиту в том, что Пхеньян действительно готов идти на ядерное разоружение, а потому США имеет смысл возобновлять с КНДР переговоры, а также что Сеул не отклоняется от «политики давления» Вашингтона в отношении Северной Кореи.

На вертолете и самолете

С самого утра в Сеуле царило некоторое возбуждение. Еще за несколько дней до этого южнокорейскую столицу украсили посвященными межкорейскому саммиту флагами, транспарантами, подчеркивающими дружбу и скорое объединение. Во вторник же по всем каналам и на крупных телеэкранах на площадях и зданиях вели прямую трансляцию того, как президент РК Мун Чжэ Ин готовится к вылету в Пхеньян.

Судя по поведению самого Муна, создавалось такое впечатление, что он летит в гости к старому хорошему знакомому или даже другу. Президент Южной Кореи неизменно улыбался и шутил — когда выходил с супругой из здания резиденции и прощался с остававшимися «на хозяйстве» сотрудниками администрации президента , когда летел в вертолете из Сеула до военной авиабазы в Соннаме, что недалеко от столицы, и когда уже прошел по взлетно-посадочной полосе и поднялся по трапу на «борт №1». Он и его супруга Ким Чжон Сук постояли у двери лайнера, помахали руками оставшимся и прошли внутрь самолета. За ними потом проследовали еще около 150 человек — члены делегации, сопровождающие Мун Чжэ Ина в поездке.

Постояв некоторое время на полосе, лайнер развернулся и взмыл с голубое и солнечное небо. Погода сегодня, что говорится, благоприятствовала.

"Обнимашки" на высшем уровне

Не успели тысячи аккредитованных в пресс-центре Сеула журналистов передать «Президент РК Мун Чжэ Ин вылетел в Пхеньян», как пришлось печатать очередную срочную новость — «Лайнер с Мун Чжэ Ином приземлился в пхеньянском международном аэропорту Сунан». Между Сеулом и Пхеньяном всего лишь 196 км, а потому путь был очень недолгий, даже несмотря на некоторый крюк, по которому проследовал южнокорейский «борт №1».

В Южной Корее конечно ожидали и даже в какой-то степени надеялись, что лидер КНДР Ким Чен Ын окажет максимальные почести Мун Чжэ Ину, с которым у него вроде бы сложились почти дружеские отношения после двух саммитов в апреле и мае в Пханмунчжоме. Однако до конца не было ясно, будет ли «сам Ким» в аэропорту, последовав примеру своего отца Ким Чен Ира , который в 2000 году в ходе самого первого межкорейского саммита приехал в аэропорт встречать лидера Юга Ким Дэ Чжуна.

Как выяснилось через несколько минут, Ким Чен Ын сделал даже больше, чем его отец. Когда Мун Чжэ Ин с супругой Ким Чжон Сук вышли из самолета и ступили на ступень идущего вниз трапа, то у конца лестницы их уже ждал Ким Чен Ын, который тоже был с женой — Ли Соль Чжу. Вокруг же них порхала, отдавая окружающим указания, младшая сестра Ким Чен Ын Ким Ё Чжон, которая, если судить по ее действиям, была главным «дирижером» всей церемонии, а также всех прочих мероприятий.

Помимо Кима Мун Чжэ Ина в международном аэропорту Сунан Пхеньяна также ждали красные ковровые дорожки, почетный караул, военный оркестр, высшее руководство КНДР и пара пионеров с букетами. Немного в отдалении стояла толпа северокорейских «трудящихся», которые бурно ликовали, размахивая флагами КНДР и «объединенной Кореи » — изображением Корейского полуострова голубым цветом на белом фоне. Кроме того, в аэропорту стояли огромные лозунги: «Горячо приветствуем визита президента Мун Чжэ Ина в Пхеньян!» и «Объединенными силами нации достигнем эпохи мира и процветания!» Все это при этом транслировалось в прямом эфире в Южную Корею и на весь мир — еще один шаг, где Север пошел навстречу Югу, желавшему максимальную «прозрачность» и освещение.

Мун Чжэ Ин с супругой, не теряя голливудских улыбок, спустились с трапа. Мун и Ким протянули было друг другу руки, но затем кинулись в объятия, создав атмосферу, которая потом продолжалась потом весь день — было стойкое впечатление, что встречались не лидеры двух стран, которые еще год назад регулярно грозили друг другу испепеляющими ударами, а близкие родственники, которые искренне рады видеть друг друга и вообще соскучились. Мун и Ким крепко обнялись три раза, поздоровались с супругами, после чего Мун и его жена обняли еще и немного оторопевших северокорейских пионеров, которые принесли им букеты с цветами. Впрочем, ребята справились с замешательством, успев отсалютовать «Всегда готов!» и убежали.

Далее был проход мимо строя почетного караула и 21 выстрел в воздух в честь прибытия «высокого гостя». Затем Ким Чен Ын сел в машину с Мун Чжэ Ином, и кортеж покатил в сторону Пхеньяна, наверняка сразу же начав «переговоры на высшем уровне».

Хождение в народ

На всем пути следования кортежа стояли ликующие «представителя северокорейского народа» — мужчины, обычно, в костюмах с галстуками, женщины — либо в традиционных нарядах или в «униформе» — у кого-то военная, у кого-то студенческая или школьная, а у кого-то просто офисные наряды. Все при этом дружно скандировали «Объединение нации!» По мнению южнокорейских экспертов, к этой работе были привлечены не менее ста тысяч человек.

Было ожидаемо, что Мун Чжэ Ин, имеющий склонность «ходить в народ» и любящий внезапно останавливать кортежи, чтобы пообщаться с обычными людьми, не упустит своего шанса и в Пхеньяне. Так оно и произошло. Сначала Ким и Мун просто ехали в машинах, потом на одной из улиц вышли и тут же южнокорейский президент целенаправленно ринулся к северокорейцам, чтобы жать руки. Это привело жителей Пхеньяна в восторг, когда все один за другим стали протягивать Муну руки. Ким Чен Ын на это некоторое время стоял и смотрел с улыбкой, а потом уже решил вмешаться и потащил со смехом Муна за рукав, говоря, мол, «пора, иначе программу мероприятий сломаем».

Впрочем, это не очень остановило южнокорейского президента: он еще пережал с десяток рук, потом с женой поклонился на 90 градусов корейцам и прошелся с Кимом пешком несколько метров. Затем лидеры уже ехали в лимузине, высунувшись из люка крыши, что-то оживленно рассказывая друг другу, временами заразительно хохотали, а иногда Ким делал характерный жест, указывая «смотри туда» и что-то пояснял.

Скромность — вежливость королей

Муна и делегацию доставили в официальную резиденцию в Пхеньяне «Пэкхвавон», что в переводе означает «Павильон ста цветов». Тут уже Мун Чжэ Ин расчувствовался, сказав, что очень рад, что «теплая весна Пханмучжома продолжилась прекрасной осенью Пхеньяна», а отношения с Кимом он охарактеризовал как «полные доверия и уважения».

Лидер КНДР же продолжил играть роль скромного, но гостеприимного хозяина. «Я же Вас звал приехать к нам и очень рад, что это в итоге произошло. Когда мы во второй раз встречались в Пханмунчжоме, в мае, то было мало времени. Это было на нашей стороне, но тогда я даже не успел Вас покормить. Мне до сих за это неудобно, но я постараюсь исправиться за время Вашего визита. Располагайтесь здесь, пообедайте, отдохните, а потом к делам», — сказал он. Ким самоуничижительно добавил: «Может быть, эта резиденция не такая шикарная, как те апартаменты, которые Вы возможно видели в других странах, но прошу Вас — примите в качестве компенсации нашу душу и наше гостеприимство. Мы сделаем все возможное, чтобы Вам было здесь хорошо». По корейской традиции Мун и его жена тут же кинулись убеждать Кима и супругу, что «все замечательно и лучшего желать не могли».

"Тень" Ким Чен Ына Про это говорили и раньше, но в Пхеньяне это стало заметно с особой отчетливостью, что подтвердили и дальнейшие события: младшая сестра Ким Чен Ына Ким Ё Чжон уже полностью утвердилась в роли главного помощника и своего рода главы администрации брата. Как уже говорилось, она руководила всей церемонией — от прилета лайнера с Мун Чжэ Ином до приезда в Пхеньян, постоянно неотлучно следовала за братом. При этом она вежливо, но очень твердо отдавала указания высшим чиновникам КНДР, а те беспрекословно исполняли ее указания.

Дальше именно Ким Ё Чжон стала одним из двух помощников Ким Чен Ына, кто присутствовал на переговорах с Мун Чжэ Ином. Причем это же происходило в Пханмунчжоме, а раньше, в феврале, она же исполнила роль спецпосланника брата, прибыв на открытие Олимпиады в Пхенчхане. Так что вполне может быть, что Ким Ё Чжон превратилась в самого близкого (если не считать жену) для Ким Чен Ына человека и главного помощника лидера КНДР. Южнокорейские эксперты же ее прозвали «тенью Ким Чен Ына».

К слову сказать, у «первой южнокорейской пары» с Ким Ё Чжон очень хорошие отношения, которые напоминают общение дяди и тети с любимой племянницей. По крайней мере, когда Мун или его супруга начинают общаться с сестрой Кима, то обе стороны так и светятся, не прекращая счастливо улыбаться.

Группы по интересам

После отдыха началась, пожалуй, самая важная с политической точки зрения часть программы первого дня визита — официальные переговоры. Делегацию южан тут же разделили на «группы по интересам», отдав на попечение их «кураторов». С южнокорейскими бизнесменами, включая представителей руководства концернов Samsung, Hyundai, SK, POSCO и других, беседовал вице-премьер КНДР Ри Ён Нам, с министрами правительства, членами администрации президента, политиками и парламентариями общался глава парламента КНДР Ким Ён Нам, а супругу Мун Чжэ Ина на «женскую программу» увела Ли Соль Чжу. Судя по прямой трансляции, было заметно, что у некоторых северокорейских политиков сложились дружеские отношения с рядом южан. Тот же ветеран политики Ким Ён Нам периодически бросался обнимать или долго жал руки тому или иному члену южнокорейской делегации, долго что-то обсуждая и вспоминая.

Но самое главное событие было иным. Ким Чен Ын и Мун Чжэ Ин в главном здании Трудовой партии Кореи провели первый раунд переговоров на высшем уровне. Власти КНДР при этом согласились показать и внутреннее убранство этой «святая святых» ТПК. Мун Чжэ Ин оставил в книге почетных посетителей памятное послание, которое с любопытством прочитал Ким Чен Ын. «Нация едина в желании мира и процветания!» вывел Мун, что порадовало Кима, который сразу увел южнокорейского президента в зал переговоров. Во время этого общения с лидерами присутствовали только по два главных помощника. С Мун Чжэ Ином были директор Национальной разведывательной службы Со Хун и руководитель Управления национальной безопасности администрации президента Чон Ы Ён.

А с Ким Чен Ыном — упомянутая уже его сестра Ким Ё Чжон и «главный разведчик Страны чучхе» Ким Ё Чхоль. Впрочем, именно в таком составе межкорейские саммиты проходят уже в третий раз, а потому все друг друга хорошо знали, и, пока были камеры, они перебрасывались шутками, улыбались и обменивались любезностями.

В итоге Ким и Мун общались на полчаса больше, чем планировалось, проговорив два часа. Далее уже была развлекательная программа с совместным просмотром концерта и вечерним банкетом.

Дьявол кроется в деталях

Очевидно, что Юг и Север сейчас всячески подыгрывают друг другу, демонстрируя расположение и делая уступки на самых разных направлениях. Так, например, КНДР впервые согласилась включить в повестку дня межкорейского саммита ядерное разоружение, хотя до этого Пхеньян постоянно говорил, что «ядерное оружие не против Юга, а против США, а потому говорить об этом с Сеулом нет смысла».

Похоже, что на Севере понимают, что согласившись пусть даже на формальное общение по денуклеаризации они таким образом выводят Мун Чжэ Ина из-под удара критики консерваторов и США. Северяне не проявляют упрямства и по другим деталям, хотя ранее и показывали норов: саммиту сопутствует беспрецедентная открытость, Мун Чжэ Ина встречают с максимальными почестями и уважением.

В целом можно ожидать, что чисто по межкорейскому направлению Сеул и Пхеньян смогут максимально, насколько это возможно с учетом международных санкций против КНДР, договориться о сотрудничестве и дружбе. Вполне может быть, что дело дойдет и до отвода войск от границы и прочих шагов, направленных на снижение военной напряженности.

Но в то же время Муну придется решать, и наверняка он уже начал сегодня пытаться это сделать, более сложную задачу — найти почву для сближения США и КНДР, подготовить успех саммита Ким Чен Ына уже с Дональдом Трампом. Посреднические усилия Муна ранее позволили усадить Ким и Трампа за стол переговоров в Сингапуре 12 июня, но вскоре в итоге обнаружилось, что позиции Вашингтона и Пхеньяна очень сильно расходятся. США хотят от КНДР безусловного отказа от ядерного оружия или хотя бы крупных шагов в этом направлении, которые потом нельзя было бы «отыграть назад», а Северная Корея считает, что уже и так сделала достаточно уступок, а теперь настало время Соединенным Штатам «подарить» Пхеньяну. Мун же через несколько дней после саммита в Пхеньяне полетит в США, где будет общаться с Дональдом Трампом. В этой связи южнокорейский лидер должен убедить Кима и Трампа что-то «отдать» друг другу в ходе ожидающегося второго американо-северокорейского саммита. Это будет крайне непросто.

Кроме того, очевидно также и то, что Пхеньян, пользуясь благоприятным к нему настроем со стороны правительства Мун Чжэ Ина, пытается убедить Юг пойти на те шаги, согласиться на то сотрудничество (в первую очередь в области экономики), которое подорвет «единый фронт давления», созданный США против КНДР. В Вашингтоне понимают эту тактику Севера и уже беспокоятся слишком тесным объятиям Ким и Муна. Потому лидеру РК придется через несколько дней заверять главного военно-политического союзника в лице США, что на этот направлении «все в порядке».

В любом случае, что-то более детальное можно будет говорить завтра, когда пройдут новые переговоры Ким Чен Ына и Мун Чжэ Ина и ожидается подписание договоренностей или совместное заявление для прессы лидерами Севера и Юга. Пока же Сеул и Пхеньян демонстрируют ту близость и дружбу, которую мы не видели в их отношениях уже давно.