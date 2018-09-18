Лидеры КНДР и Южной Кореи проехали по Пхеньяну в лимузине с открытым верхом

В записи следования лидеров в автоколонне северокорейские жители махали искусственными розовыми цветами и скандировали: «Объединение родины!».

Около выставочного центра «Рёнмоттон» Ким Чен Ын и Мун Чжэ Ин остановились и вышли из машин на дорогу. Женщина в национальном корейском одеянии преподнесла Мун Чжэ Ину букет цветов. Какое-то время лидеры стояли и приветствовали собравшихся вокруг жителей, махали им руками.

Потом они вместе в лимузине «Мерседес» с открытым верхом ехали до Пхеньяна.

На лице Ким Чен Ына было заметно искреннее восхищение. Он был одет в застегнутый наглухо черный френч, а Мун Чжэ Ин — в серый европейский костюм с серо-бордовым галстуком.

От Пхеньяна до резиденции для почетных гостей «Пэкхвавон», где остановился южнокорейский гость с делегацией из 150 человек, дорога была уже пустой, без ликующей толпы на обочине. Движение обычного транспорта на всем протяжении пути от аэропорта до резиденции было перекрыто.

Это третья встреча Мун Чжэ Ина с лидером КНДР и пятый по счету межкорейский саммит со времени раскола Кореи на две части после Второй мировой войны. В ближайшее время лидеры проведут первую полуторачасовую встречу в рамках визита южнокорейского президента в Пхеньян, начало запланировано на 15.30 (09.30 мск).

Вечером планируется официальный прием в честь президента Южной Кореи.