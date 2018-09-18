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Эксклюзив: в первую очередь мы ориентируемся на Китай — мэр Биробиджана
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Эксклюзив: в первую очередь мы ориентируемся на Китай — мэр Биробиджана 

ИА Синьхуа 13 часов назад
Москва, 18 сентября /Синьхуа/ — Еврейская автономная область РФ имеет связи с Японией, Республикой Корея, с другими государствами. Но в первую очередь область ориентируется на развитие связей с соседним Китаем, заявил мэр Биробиджана Евгений Коростелев.
"Город Биробиджан это столица Еврейской автономной области, это центр, который ориентируется во внешнеэкономических связях в основном на Китай. Конечно, есть связи и с Кореей, и с Японией, и так далее, но в первую очередь мы ориентируемся на Китай", — сказал Е. Коростелев в интервью агентству Синьхуа.
Мэр столицы Еврейской АО возлагает большие надежды на ввод в эксплуатацию моста Нижнеленинское-Тунцзян, намеченный на конец этого года. Строительство моста значительно облегчит транспортное сообщение и приведет к активизации экономических связей с Китаем.
"Когда будет построен мост, то Биробиджан станет логистическим центром. Это выход по железной дороге на Транссиб, по автомобильной дороге — на федеральную трассу", — отметил мэр Биробиджана.
Свою задачу он видит, прежде всего, в том, чтобы помогать бизнесу и содействовать развитию связей между Россией и Китаем на благо народов двух стран.
"Когда наши руководители говорят о взаимодействии, то наша задача — это взаимодействие реализовывать конкретно здесь. И помогать бизнесу реализовывать то, что необходимо, потому что взаимодействие направлено на благосостояние граждан, наших городов и наших стран", — подчеркнул Е. Коростелев. —0—
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