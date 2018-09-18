Takungpao (Гонконг): Роль Гонконга в новой холодной войне

Китайско-американское противостояние постепенно переходит на уровень новой холодной войной. Отличие прошлого подобного конфликта в том, что он происходил между СССР и США и в том, что тогда Китай был использован ради сдерживания Советского Союза. Ядро проблемы новой холодной войны заключается не только в противоречиях Китая и Соединенных Штатов, но и в конфликте США и России Ирана и Америки, а также в нежелании Индии становится пешкой в руках США, которая должна сдерживать КНР. Новая холодная война — крайне сложный процесс, ее масштабы превосходят прошлое подобное противостояние. Однако мощь США уже не та, что раньше, и, хотя они изо всех сил стараются бороться, принося с собой масштабные разрушения, но из-за потери былой силы, собственные же разрушительные действия могут уничтожить их самих. Если посмотреть на общие тенденции, то новая холодная война скорее всего даст Китаю огромное количество трудностей и вызовов. Однако этот процесс подталкивает мир к тому, чтобы он стал многополярным, разрушая систему господства сверхдержав. Китай же никогда не стремился к такого рода господству, а, напротив, выдвинул инициативу «Один пояс, один путь» и развивает идею «Сообщества единой судьбы человечества», ради того, чтобы каждое государство имело новые и обширные возможности для развития. В то же время, эти концепции помогают Китаю в противостоянии с США и выводят его на новый уровень развития. Поэтому новая холодная война — не только конфликты и споры, но и новые возможности.

В такой нестабильной обстановке как должен содействовать и реагировать Гонконг

Во-первых, сейчас мир не находится на стадии спокойствия и процветания, а, напротив, по крайней мере последние несколько лет, он погряз в непрерывных войнах. Мировой порядок развалился на части, и ни дня не проходит без того, чтобы одна страна не начала конфликт с другой или не нанесла ей удар. Процессы в мировой экономике проходят циклически, однако США беспринципно стараются распространить свое влияние в финансовой, военной и политической сферах. Они безостановочно вмешиваются в чужие дела, нанося удары по другим странам и международной стабильности, а также нарушая все экономические закономерности. В условиях глобализации, при тесной связи мировой экономики и общества, любые изменения и столкновения легко разрастаются, словно снежный ком. А США еще и подливают масла в огонь, и, пользуясь неконтролируемостью ситуации, извлекают для себя как можно больше выгоды. Если Трампа выберут на следующий срок, то положение только усугубится. Но если он уйдет в отставку, то к руководству придут крайне правые силы США, поэтому акты агрессии со стороны американского гегемонизма будут продолжаться. Мирный период после холодной войны XX века подошел к концу и настало время непрекращающихся конфликтов новой холодной войны.

Во-вторых, сейчас происходит противостояние между Америкой и КНР. Если Китай не будет сдаваться и продолжать развиваться, а США из последних сил продолжат наносить удары, то ситуация будет усугубляться. Уровень обычной торговли между странами расширился до уровня мировой экономики и даже до культурных и политических аспектов, поэтому США не осмелятся начать военные действия. В 1999 году при бомбардировке Югославии силами США было задето посольство Китая. Тогда КНР увидела истинное лицо Америки и теперь не позволит себе уступить.

Новая холодная война — многогранный конфликт. Он предоставляет Китаю больше условий и дает решительность, в политическом плане, противостоять США, а также возможность поддерживать другие страны в борьбе со Штатами. А посредством этого снижается давление США на КНР. Однако, по мере обострения конфликта, ухудшается сотрудничество и связи во многих сферах. Большое количество китайских студентов по обмену возвращается на Родину, но и это может способствовать развитию науки и давать больше возможностей талантливым китайцам, а также сократить «дыру», образовавшуюся из-за оттока средств. Но опять же, отношения между США и Китаем могут стать подобными отношениям Америки и СССР в XX веке. Отличие будет в том, что российско-американские отношения также ухудшатся, что станет положительным фактором для российско-китайского сотрудничества.

Сторонники протестного движения Occupy Central лежат на проезжей части в районе Admiralty в Гонконге

В-третьих, США не хотят отдавать Гонконг. Движение «Оккупируй централ» потерпело поражение, местное правительство также законными путями сдерживает «независимость Гонконга», но Америка все равно никак не может отказаться от своих планов на дестабилизацию этого региона. Гонконг — мировой финансовый центр, а также важное связующее звено между Китаем и внешним миром. Однако в этом регионе США и Англия на протяжении долгого времени выдвигали свои требования по ресурсам и распространяли свое влияние. Как мировой финансовый центр, Гонконг все же в высокой степени зависим от мировой финансовой системы, которую контролируют Штаты. Поэтому у Америки есть амбиции конкурировать с Китаем за право фактического распоряжения Гонконгом. Правительство Китая не даст США возможность заполучить этот регион, ведь центральное правительство требует от местного на основании Конституции защищать национальную безопасность и территориальную целостность, а также ликвидировать распространение влияния со стороны США и третьих стран.

В условиях «одна страна — две системы» высокая степень автономности Гонконга должна быть скорректирована. Нельзя оставлять без изменений принятый там образец самоуправления времен Британской колонии, а также следует добиться лучшего результата в решении новых политических, экономических и других вызовов. Особенно сейчас, когда Гонконг подвержен влиянию как со стороны США, так и со стороны Китая. Как же реагировать Гонконгу на сложившуюся ситуацию? Возможно ли, что в китайско-американском противостоянии он сыграет особую роль? Все это упирается в преобразования политического строя и курса в этом регионе и в возможности системы «одно государство — две системы» для взаимовыгодного сотрудничества.