Чжан Юся встретился с начальником штаба сухопутных войск Пакистана Камаром Джаведом Баджвой

Пекин, 19 сентября / Синьхуа / — Зампредседателя Центрального военного совета КНР Чжан Юся во вторник провел встречу с начальником штаба сухопутных войск Пакистана Камаром Джаведом Баджвой.

Чжан Юся заявил, что Китай и Пакистан являются всепогодными партнерами по стратегическому сотрудничеству. Он напомнил о словах председателя КНР Си Цзиньпина о том, что китайско-пакистанские отношения должны служить примером добрососедских и дружественных отношений, опорой мира и стабильности в регионе, образцом международного сотрудничества в рамках инициативы «Пояс и путь».

Он отметил, что Китай высоко ценит позицию нового правительства Пакистана о всемерном продвижении двусторонних отношений, готов совместно с новым правительством Пакистана развивать дружественные отношения, а также прилагать все силы для содействия строительству китайско-пакистанского экономического коридора на благо народов двух стран.

По его словам, отношения между китайской и пакистанской армиями являются важной опорой отношений между двумя странами. Обе армии должны продолжать углублять практическое сотрудничество во всех сферах, непрерывно повышать способность противостояния всем рискам и вызовам в области безопасности, совместно защищать общие интересы двух стран, сказал Чжан Юся.

Камар Джавед Баджва, в свою очередь, отметил, что политики вооруженных сил и нового правительства Пакистана в отношении Китая в высшей степени едины. По его словам, Пакистан придает важное значение и поддерживает сотрудничество в рамках «механизма четырех стран /Китай, Пакистан, Афганистан, Таджикистан/ по борьбе с терроризмом». Пакистанская сторона намерена неизменно развивать пакистано-китайские отношения дружбы и сотрудничества и обеспечивать безопасное и успешное продвижение строительства пакистано-китайского экономического коридора, сказал он. -0-