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В Индии не рассматривают ШОС как площадку для решения проблем с Пакистаном
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В Индии не рассматривают ШОС как площадку для решения проблем с Пакистаном 

РИА Новости 2 часа назад
НЬЮ-ДЕЛИ, 17 сен — РИА Новости. Индийские эксперты не считают, что Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) может быть той площадкой, которая поможет решить противоречия с Пакистаном.
Индия и Пакистан стали государствами-членами ШОС в июне 2017 года. ШОС — международная организация, основанная в 2001 году лидерами Китая, России, Казахстана, Таджикистана, Киргизии и Узбекистана. В июне 2016 года на саммите в Узбекистане были подписаны меморандумы о вступлении в организацию Индии и Пакистана.
"Я думаю, что это двусторонняя проблема. Нужно решать вопросы между Индией и Пакистаном в двустороннем формате", — заявил российским журналистам бывший заместитель советника по национальной безопасности Арвинд Гупта.
Схожую точку зрения высказал старший научный сотрудник Института военных исследований и анализа Индии (IDSA) Суджит Дутта.
"Позвольте прояснить. Я не думаю, что мы должны решать это в ШОС", — сказал он, отвечая на вопрос о том, возможно ли ШОС стать площадкой для решения противоречия Нью-Дели и Исламабада. При этом он добавил, что Пакистан поддерживает терроризм и пытается навредить Индии.
Бывший представитель Индии при отделении ООН в Женеве Сатиш Чандра полагает, что неправильно считать ШОС подходящей площадкой для подобных вещей.
"Вы думаете, что этот вопрос можно решить в рамках ШОС. Но неправильно думать, что мы решим его через ШОС, это только навредит организации. Единственный путь для этого — если Пакистан прекратит это (поддержку терроризма — ред.)", — пояснил Чандра.
По его мнению, Индия хочет иметь хорошие отношения с Пакистаном и старается делать это.
"Дипломатически решить это можно на двустороннем уровне между Пакистаном и нами", — отметил Чандра.
Ранее министр информации и телерадиовещания Пакистана Фавад Чоудхури заявил, что новая пакистанская администрация считает необходимым провести переговоры с Индией по региональной безопасности, однако не ощущает готовности нынешнего руководства этой страны двигаться в том же направлении.
В Нью-Дели сдержанно реагируют на заявления нового руководства Пакистана о желании наладить диалог с Индией, поскольку полагают, что военная элита, которая, по некоторым данным, оказывает новому премьер-министру страны Имрану Хану решающую поддержку, не позволит ему реализовывать этот курс.
Кроме того, между двумя странами по-прежнему сохраняются разногласия относительно принадлежности спорного региона Кашмир, большинство населения которого, как и в Пакистане, составляют мусульмане. Нью-Дели обвиняет Исламабад в поддержке сепаратистов, орудующих на территории Кашмира и добивающихся отделения этого региона от Индии. Как неоднократно заявляли представители индийского руководства, мирные переговоры и «политика террора», которую, по их мнению, проводит Пакистан, несовместимы.
Пакистанская сторона традиционно эти обвинения отвергает, заявляя, что жители Кашмира самостоятельно борются за свои права.
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