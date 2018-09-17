Умерла звезда «Магазинных воришек» Кирин Кики

Японская актриса Кирин Кики скончалась 15 сентября в возрасте 75 лет, передает Deadline.

C 2004 года Кирин Кики боролась с онкологическим заболеванием, однако пока точная причина ее смерти не раскрывается.

Актерскую карьеру Кики начала в 1960-х. Актриса активно снималась в телесериалах, в последние годы стала одной из любимых актрис режиссера Хирокадзу Корээды, снялась в его фильмах "Дневник Умимати", "Пешком-пешком" и др. В частности, она сыграла в его последней картине "Магазинные воришки", воплотив на экране образ матриарха семьи воров. Фильм получил "Золотую пальмовую ветвь" кинофестиваля в Каннах.