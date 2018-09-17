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Умерла звезда «Магазинных воришек» Кирин Кики
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Умерла звезда «Магазинных воришек» Кирин Кики 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Reuters
Японская актриса Кирин Кики скончалась 15 сентября в возрасте 75 лет, передает Deadline.
C 2004 года Кирин Кики боролась с онкологическим заболеванием, однако пока точная причина ее смерти не раскрывается.
Актерскую карьеру Кики начала в 1960-х. Актриса активно снималась в телесериалах, в последние годы стала одной из любимых актрис режиссера Хирокадзу Корээды, снялась в его фильмах "Дневник Умимати", "Пешком-пешком" и др. В частности, она сыграла в его последней картине "Магазинные воришки", воплотив на экране образ матриарха семьи воров. Фильм получил "Золотую пальмовую ветвь" кинофестиваля в Каннах.
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