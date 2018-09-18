Китай готов поделиться технологиями искусственного интеллекта в интересах мира

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В обращении председателя КНР Си Цзиньпина к участникам Всемирной конференции по искусственному интеллекту в Шанхае , говорится о том, что Китай готов поделиться с другими странами разработками в области цифровой экономики. Китайский лидер призвал их к совместным усилиям по продвижению технологий искусственного интеллекта на благо человечества.

Си подчеркнул важность диалога и сотрудничества в быстро развивающемся секторе, поскольку Китай быстро вливается в ряды разработчиков ИИ, который устраивает революцию во всех сферах: от производства до социального управления во второй по величине экономике мира.

Председатель КНР подчеркивает, что новое поколение ИИ быстро развивается в глобальном масштабе и требует углубленного сотрудничества и совместных обсуждений между странами для решения новых вопросов, связанных с этой технологией: они касаются безопасности, занятости, этики и управления.

Си Цзиньпин рассматривает разработку и применение ИИ в качестве значительного повышения уровня экономического и социального развития, а также улучшения государственных услуг и городского управления.

Кроме того, вице-премьер КНР Лю Хэй призвал инвестировать в исследования ИИ и трансграничное сотрудничество для коллективного решения сложных этических и правовых вопросов, поднятых технологией.