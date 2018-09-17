Алимов: разногласия КНР и США не отражаются на экономическом сотрудничестве стран ШОС

"Пока не видим такого отражения. Это вектор немножко другой. В наших рамках идет последовательное развитие торгово-экономического сотрудничества, и буквально через три недели в Душанбе состоится заседание Совета глав правительств государств — членов ШОС, и там будет определен новый вектор развития торгово-экономического сотрудничества. Он, безусловно, учитывает и внешние факторы, которые касаются не только китайско-американских отношений или отношений других государств — членов ШОС с кем-то из внешних партнеров", — сказал он.

Главное, полагает Алимов, что у ШОС есть собственная программа торгово-экономического сотрудничества и развития, которую страны — члены организации последовательно реализуют, в том числе с учетом и внешних факторов, оценка которым была дана в итоговом документе саммита ШОС, состоявшегося в июне в Циндао. «Турбулентность, с которой мы сталкиваемся в экономической сфере и в мировой экономике, она, безусловно, продолжается. Несмотря на это, мы очень трезво оцениваем ситуацию и последовательно реализуем свои программы», — заявил генсек ШОС.