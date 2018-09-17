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Алимов: разногласия КНР и США не отражаются на экономическом сотрудничестве стран ШОС
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Алимов: разногласия КНР и США не отражаются на экономическом сотрудничестве стран ШОС 

ТАСС 10 часов назад
ШАНХАЙ, 17 сентября. /Корр. ТАСС Иван Каргапольцев/. Экономические трения между Китаем и США пока напрямую не отражаются на торгово-экономическом взаимодействии стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Такое мнение в понедельник высказал, отвечая на соответствующий вопрос корреспондента ТАСС, генеральный секретарь ШОС Рашид Алимов, принявший участие в международной конференции «Китай и Евразия: к новому качеству сотрудничества и развития» в Шанхайской Академии общественных наук.
"Пока не видим такого отражения. Это вектор немножко другой. В наших рамках идет последовательное развитие торгово-экономического сотрудничества, и буквально через три недели в Душанбе состоится заседание Совета глав правительств государств — членов ШОС, и там будет определен новый вектор развития торгово-экономического сотрудничества. Он, безусловно, учитывает и внешние факторы, которые касаются не только китайско-американских отношений или отношений других государств — членов ШОС с кем-то из внешних партнеров", — сказал он.
Главное, полагает Алимов, что у ШОС есть собственная программа торгово-экономического сотрудничества и развития, которую страны — члены организации последовательно реализуют, в том числе с учетом и внешних факторов, оценка которым была дана в итоговом документе саммита ШОС, состоявшегося в июне в Циндао. «Турбулентность, с которой мы сталкиваемся в экономической сфере и в мировой экономике, она, безусловно, продолжается. Несмотря на это, мы очень трезво оцениваем ситуацию и последовательно реализуем свои программы», — заявил генсек ШОС.
Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) — региональное международное объединение, в которое входят Россия, Индия, Китай, Казахстан, Киргизия, Пакистан, Таджикистан и Узбекистан. С 2004 года ШОС является наблюдателем при Генеральной Ассамблее ООН.
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