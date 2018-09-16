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Тайвань должен немедленно прекратить шпионскую и саботажную деятельность против материковой части Китая — официальный представитель
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Тайвань должен немедленно прекратить шпионскую и саботажную деятельность против материковой части Китая — официальный представитель 

ИА Синьхуа 16 сентября 2018
Пекин, 16 сентября /Синьхуа/ — Официальный представитель Канцелярии по делам Тайваня при Госсовете КНР Ань Фэншань в воскресенье призвал Тайвань незамедлительно прекратить инфильтрационные и саботажные действия против материковой части Китая.
"Тайваньской администрации следует отказаться от действий, способных навредить межбереговым отношениям, которые осложняются и обостряются с каждым днем", — заявил Ань Фэншань в ответ на вопрос журналистов.
В течение определенного времени тайваньские разведочные органы усиливали шпионаж, инфильтрацию и саботаж против материковой части Китая. В связи с этим национальные органы безопасности страны приступили к специальной противодиверсионной кампании, сообщил Ань Фэншань. -0-
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