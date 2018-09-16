Главы Samsung и Hyundai примут участие в межкорейском саммите в Пхеньяне

Как передаёт «Рёнхап», всего с Мун Чжэ Ином в столицу КНДР отправятся 52 человека, включая правительственных чиновников, политиков, крупных бизнесменов и отдельных представителей других сфер.

Ранее сообщалось, что Южная Корея отправила более 90 человек для подготовки к саммиту.

Встреча пройдёт в Пхеньяне 18—20 сентября.

Первый за более чем десять лет саммит между двумя государствами прошёл в конце апреля в пограничном пункте Пханмунджом.