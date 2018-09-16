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Главы Samsung и Hyundai примут участие в межкорейском саммите в Пхеньяне
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Главы Samsung и Hyundai примут участие в межкорейском саммите в Пхеньяне 

RT на русском + ещё 1 16 сентября 2018
Фото: RT на русском
Руководители крупнейших южнокорейских корпораций Samsung Electronics, Hyundai Motor, SK и LG войдут в состав делегации президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина на межкорейском саммите в Пхеньяне.
Как передаёт «Рёнхап», всего с Мун Чжэ Ином в столицу КНДР отправятся 52 человека, включая правительственных чиновников, политиков, крупных бизнесменов и отдельных представителей других сфер.
Ранее сообщалось, что Южная Корея отправила более 90 человек для подготовки к саммиту.
Встреча пройдёт в Пхеньяне 18—20 сентября.
Первый за более чем десять лет саммит между двумя государствами прошёл в конце апреля в пограничном пункте Пханмунджом.
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