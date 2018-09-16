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Соглашение о развитии отношений подписали индустриальная столица Южной Кореи и Владивосток
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Соглашение о развитии отношений подписали индустриальная столица Южной Кореи и Владивосток 

360tv.ru + ещё 1 2 часа назад
Фото: 360tv.ru
В рамках IV Восточного экономического форума (ВЭФ), прошедшем во Владивостоке, столица Приморского края и южнокорейский Ульсан заключили меморандум о взаимопонимании. Об этом сообщило РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации Владивостока.
Мэр Ульсана и Владивостока обсудили ряд вопросов по взаимодействию в сферах автомобилестроения, энергетики, сельского хозяйства и других.
Также стороны отметили динамику роста числа туристов из Южной Кореи в Тихоокеанскую столицу России. С начала 2018 года во Владивосток приехали почти 100 тысяч туристов из Республики Корея, что вдвое превысило показатели 2017 года.
У администрации Владивостока налажены связи с муниципалитетами Южной Кореи. Южнокорейские Пусан и Инчон уже являются городами-побратимами Владивостока. Договора о дружбе и сотрудничестве подписаны между столицей Приморского края и Кочханом, Пхоханом, Донгхэ.
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