Соглашение о развитии отношений подписали индустриальная столица Южной Кореи и Владивосток

В рамках IV Восточного экономического форума (ВЭФ), прошедшем во Владивостоке , столица Приморского края и южнокорейский Ульсан заключили меморандум о взаимопонимании. Об этом сообщило РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации Владивостока.

Мэр Ульсана и Владивостока обсудили ряд вопросов по взаимодействию в сферах автомобилестроения, энергетики, сельского хозяйства и других.

Также стороны отметили динамику роста числа туристов из Южной Кореи в Тихоокеанскую столицу России. С начала 2018 года во Владивосток приехали почти 100 тысяч туристов из Республики Корея, что вдвое превысило показатели 2017 года.

У администрации Владивостока налажены связи с муниципалитетами Южной Кореи. Южнокорейские Пусан и Инчон уже являются городами-побратимами Владивостока. Договора о дружбе и сотрудничестве подписаны между столицей Приморского края и Кочханом, Пхоханом, Донгхэ.