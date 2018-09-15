Источник рассказал о переговорах «Роскосмоса» с делегацией Индии

Ранее Индия объявила о планах отправить национальный экипаж на орбиту в 2022 году.

"Проведены переговоры с индийской стороной. Сделано предложение о помощи российских специалистов в проведении различных стадий отбора кандидатов на полет, а также прохождении ими курса подготовки в России и помощи в организации последующей подготовки индийских космонавтов в самой Индии", — рассказал собеседник агентства.

В апреле 1984 года на советском космическом корабле «Союз Т‑11» совершил полет в космос совместный индийско‑советский экипаж. Первым индийским космонавтом стал военный летчик Ракеш Шарма (Rakesh Sharma).