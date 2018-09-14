В Астане прошла церемония награждения победителей Всеказахстанского фотоконкурса «Китай глазами казахстанцев»

Конкурс стартовал в апреле 2018 года. Всего поступило около 700 фоторабот от казахстанцев разных возрастов и профессий, проживающих в разных регионах Казахстана и побывавших в разных местах Китая. Фотолюбители из Казахстана запечатлели архитектуру китайских городов, удивительные небоскребы, достижения динамичного экономического развития Китая, будни жителей страны. Своими фотоработами казахстанцы показали красоту природы, культурные традиции Китая, бурную жизнь местного населения.

Жюри определило 9 победителей из числа участников. Первое место занял Жубаныш Байгуринов с работой «Театральные актеры в Пекине». Вторые места получили Галина Ибрагимова, Анеля Касымова и Айгуль Курганбаева с фотографиями «Величие без срока давности», «Женщина за работой» и «Чарующий Китай». Третье место поделили между собой 5 номинантов.

Выступая на церемонии награждения, посол Китая в Казахстане Чжан Сяо отметил, что 40 лет назад Китай начал проводить политику реформ и открытости. За эти годы Китай достиг огромных успехов в социальном и экономическом развитии, в КНР произошли колоссальные изменения. Если в 1978 году ВВП на душу населения Китая составлял менее 300 долларов США, то сегодня этот показатель уже составляет 8800 долларов США. Эти достижения были достигнуты под руководством КПК и благодаря политике реформ и открытости. По словам китайского посла, принявшие участие в конкурсе показали разные стороны жизни простого народа Китая. Через эти работы казахстанцы могут лучше и ближе познакомиться с Китаем и жизнью китайского народа. —0—