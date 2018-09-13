The Nation (Пакистан): Стратегический раскол между Пакистаном и США

Недавний визит американского госсекретаря Майка Помпео в Пакистан — за которым последовала поездка в Индию , более долгая и успешная — в очередной раз продемонстрировал, что стратегическое расхождение между Пакистаном и США усиливается по мере того, как крепнет стратегическое партнерство США с Индией. В Исламабаде стороны отодвинули разногласия, дабы сосредоточиться на борьбе с терроризмом и восстановлением долгосрочного мира и стабильности в Афганистане . Буквально за несколько дней до прибытия Майка Помпео в Исламабад США решили заморозить компенсацию в 300 миллионов долларов, которую Пакистан получал в рамках коалиционной поддержки. Намерение Вашингтона очевидны: продемонстрировать Исламабаду свое неудовольствие в связи с его «неспособностью предпринять решительные действия в поддержку американской стратегии в Южной Азии» — читай: решительные действия против террористов, орудующих на территории Пакистана. В начале года США прекратила выплату еще 500 миллионов долларов. Страны по-прежнему далеки от единства в том, что касается дальнейших мер по восстановлению мира и стабильности в Афганистане. Тем резче контраст с совместным заявлением, принятом 6 сентября по окончании встречи министров в формате «два плюс два» в Дели , где американскую сторону представляли госсекретарь Помпео и министр обороны Мэттис — там говорилось о партнерстве США и Индии и о готовности двух стран укреплять стратегическое, дипломатическое и оборонное сотрудничество.

Несмотря на хорошую мину министра иностранных дел Шаха Мехмуда Куреши на совместных брифингах во время визита госсекретаря Помпео, любому сведущему наблюдателю было ясно, что отношения двух стран оставляют желать лучшего. Предвестником этого безрадостного положения можно считать стратегию администрации Трампа по Афганистану/Южной Азии, принятую в августе прошлого года. В ней Исламабад уведомляли, что если он продолжит «укрывать боевиков и террористов, представляющих собой угрозу для американских военных и чиновников», то его партнерство с США будет прекращено. Подразумевалось, что если требования США не будут исполнены, Пакистан подвергнется санкциям, касающихся военной и экономической помощи. Наряду с этим отмечался «важный вклад Индии в дело стабильности в Афганистане». В декабре прошлого года Майк Помпео, еще будучи директором ФБР , вынес Пакистану предупреждение: если Исламабад окажется неспособен уничтожить предполагаемые убежища террористов на своей территории, «все возможные меры» по их ликвидации примут США.

В обнародованной в декабре 2017 года стратегии президента Трампа по национальной безопасности снова подчеркивалась готовность Вашингтона оказать на Пакистан давление — с тем, чтобы тот усилил контртеррористические мемы и «предпринял решительные шаги по искоренению военизированных и террористических группировок на своей территории». Подразумевалось, что давление будет оказываться из-за поддержки афганского «Талибана» (запрещена в РФ — прим. ред.) и других повстанческих групп, которую якобы оказывает Исламабад. Примерно ту же мысль Помпео выразил в своей поздравительной телефонной беседе с Имраном Ханом по случаю избрания того премьер-министром. Поэтому неудивительно, что резкое предупреждение Пакистану содержалось и в совместном индийско-американском заявлении, сделанном 6 сентября после переговоров Помпео в Дели: «Министры осудили всякие боевые действия руками террористов в регионе, и в этой связи призвали Пакистан принять меры, дабы гарантировать, что его территория перестанет использоваться в качестве плацдарма для террористических атак по другим странами». В канун десятилетней годовщины терактов в Мумбаи 26 ноября стороны призвали Пакистан привлечь к ответственности лиц, виновных в совершении трансграничных атак в Мумбаи, Патханкоте, Ури и других городах. Министры приветствовали двусторонний диалог по выявлению террористического элемента, запущенный в 2017 году, приведший к укреплению сотрудничества и борьбы с рядом террористических группировок, включая «Аль-Каиду» ИГИЛ , «Лашкар-и-Тайба» (запрещены в РФ — прим. ред.), «Джаиш-е-Мухаммад», «Хизб уль-Муджахидин», Сеть Хаккани, «Техрик-е Талибан Пакистан», «Компанию Д» и их пособников. Как и следовало ожидать, ни Кулбушан Джадав, ни его террористическая деятельность на территории Пакистана в качестве агента Отдела исследований и анализа (внешняя разведка Индии, прим. перев.), в заявлении не упоминались.

Было приятно слышать, как министр иностранных дел Куреши порадовал представителей прессы, что госсекретарь Помпео не требует от Исламабада никаких особых мер. Последующие события, однако, показали, что Помпео просто-напросто решил приберечь эти требования до двустороннего заявления с Дели, которое сделал лишь днем позже. Госсекретарь Помпео даже объявил журналистам в аэропорту перед тем, как отбыть в Дели: «Мы дали им понять — и они согласились — что настало время исполнять наши совместные обязательства». Он добавил, что было достигнуто соглашение на широкой основе о необходимости «реальных действий на местах», которые бы позволили «укрепить взаимное доверие». Однако это был лишь вежливый способ лишний раз повторить давно известные американские требования по вопросам борьбы с терроризмом. Свою надежду «перезапустить» американо-пакистанские отношения госсекретарь Помпео выразил именно в этом контексте.

То, что перезапуск отношений между Пакистаном и США на долгосрочной и взаимно приемлемой основе необходим — очевидно. Чтобы сохранить свою дружбу, обе стороны должны по крайней мере попытаться понять друг друга, чтобы определить почву для дальнейшего сотрудничества. Чтобы эти отношения стали крепкими и плодотворными, они должны основываться на взаимном уважении и взаимных уступках. Это не одностороннее движение, при котором одна сторона лишь выносит требования, ожидая, что другая послушно их исполнит. Безусловно желая министру Куреши успеха во время предстоящего визита в Вашингтон, все же следует подчеркнуть, что любые попытки перезапуска отношений с США должны опираться на реалистические представления и дотошный анализ стратегической реальности и последних тенденций, а не на самообольщении или работе на публику.

Какова же стратегическая реальность и последние тенденции, влияющие на отношения Пакистана и США? Их взаимодействие разворачивается на фоне усиливающегося соперничества между США и Китаем, а также стремительно развивающегося партнерства США и Индии с целью сдерживания китайской экспансии и усиления его могущества в Южной Азии и районе Индийского океана. С другой стороны, Индия представляет собой смертельную угрозу нашей безопасности и экономическому благосостоянию, и это требует развития стратегического партнерства с Китаем в ряде областей. Вот основополагающая причина стратегического раскола между Пакистаном и США. При этом взаимопроникновение стратегических интересов Китая и Пакистана создает прочный фундамент и является главной причиной крепнущей дружбы и сотрудничества между двумя государствами в рамках Китайско-пакистанского коридора и других проектов.

Это не значит, что мы должны прекратить всякие попытки посильно улучшить отношения с США. Заявленная готовность США к выработке политического решения в Афганистане вместо военной победы (к которой стремились ранее) несет с собой радужные перспективы сотрудничества между Исламабадом и Вашингтоном ради восстановления прочного мира в стране. В том же, что касается терроризма, мы должны ликвидировать двусмысленность нашей оперативной политики. Исламабад и Вашингтон также могут развернуть сотрудничество в сфере экономики, торговли и технологий. Однако наши попытки перезапуска отношений с США должны учитывать стратегическую реальность и иметь в виду последовательные ограничения на пакистано-американскую дружбу в обозримом будущем.

Дни холодной войны, когда США нуждались в Пакистане как в союзнике, давно минули. В анархическом и беспорядочном мире 21 века нам предстоит научиться твердо стоять на ногах. Для этого требуется политика самоограничения и самодостаточности — если мы хотим вести наши внешние сношения, включая отношения с США, в интересах нации.

Джавид Хусайн — бывший посол, а ныне президент Лахорского совета по международным отношениям.