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Ассоциация банков России предложила Китаю создать двусторонний арбитраж для инвесторов
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Ассоциация банков России предложила Китаю создать двусторонний арбитраж для инвесторов 

ТАСС + ещё 2 14 сентября 2018
ХАРБИН /Китай/, 14 сентября. /ТАСС/. России и Китаю следует создать двусторонний арбитражный суд для защиты интересов инвесторов обеих стран. С таким предложением выступил в пятницу вице-президент Ассоциации банков России (АБР) Анатолий Козлачков.
"Мы стоим в начале нового этапа развития двусторонних отношений и, как понимаем, этот этап будет характеризоваться углубленным ускоренным сотрудничеством. Думаю, что предпринимательские и финансовые круги [РФ и Китая] этому только рады, — отметил он, выступая в ходе 2-го Международного круглого стола «Российско-китайское финансовое сотрудничество как фактор экономического развития», который проходит в Харбине. — Уже раньше высказывались идеи, касающиеся защиты инвестиций, когда возникает вопрос о правовых системах. Может быть, уже пришло время подумать о создании [Россией и КНР] такого института, как международный арбитражный суд, который будет обслуживать интересы двусторонних отношений, защищать российские инвестиции в Китае и китайские — в РФ".
По словам Козлачкова, такая организация выгодна и Москве, и Пекину, поскольку станет обслуживать финансовые институты двух стран и будет свободна от вмешательства и воздействия каких-либо третьих стран. «Этот вопрос непростой, но решаемый — в мире такой опыт есть. Эта система обслуживала бы взаимные финансовые потоки России и Китая, и характеризовалась бы беспристрастностью, справедливостью и скоростью в принятии решений», — подчеркнул вице-президент ассоциации.
Он добавил, что для дальнейшего развития системы российско-китайских контрактов и договоров также могут понадобиться услуги системы финансового омбудсмена (инстанции по контролю за соблюдением равноправных интересов инвесторов РФ и КНР — прим. ТАСС), которая бы защищала интересы бизнеса и помогала бы решать предпринимателям двух стран сложные затяжные вопросы взаимодействия.
О площадке
2-й международный круглый стол «Российско-китайское финансовое сотрудничество как фактор экономического развития» проходит в Харбине при содействии АБР, службы экономической информации агентства Синьхуа, Азиатской ассоциации финансового сотрудничества (AFCA) и поддержке ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк». Мероприятие посвящено обсуждению двух ключевых тем: роли финансовых институтов двух государств в развитии промышленного сотрудничества между ними и перспективам взаимодействия РФ и Китая в области торгового финансирования. Особый акцент сделан на проблеме кооперации банков и реального сектора, развитии приоритетных направлений двусторонней торговли и инвестиций, а также на сфере финансовых услуг, необходимых для активизации экономического развития обеих стран.
В круглом столе принимают участие более 130 человек: представители банковских секторов, властей России и КНР. Среди присутствующих — вице-президент АБР Анатолий Козлачков, генсекретарь AFCA Ян Цзайпин, начальник Дальневосточного главного управления Банка России Сергей Белов, глава представительства Банка России в КНР Владимир Данилов, глава представительства Сбербанка в Пекине Сергей Цыплаков, советник губернатора Хабаровского края по экономическим вопросам Ольга Иванченко, представители Народного банка Китая, Комиссии по регулированию банковской и страховой деятельности КНР, члены правительства граничащей с РФ провинции Хэйлунцзян.
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