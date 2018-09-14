Ассоциация банков России предложила Китаю создать двусторонний арбитраж для инвесторов

ХАРБИН / Китай /, 14 сентября. / ТАСС /. России и Китаю следует создать двусторонний арбитражный суд для защиты интересов инвесторов обеих стран. С таким предложением выступил в пятницу вице-президент Ассоциации банков России (АБР) Анатолий Козлачков.

"Мы стоим в начале нового этапа развития двусторонних отношений и, как понимаем, этот этап будет характеризоваться углубленным ускоренным сотрудничеством. Думаю, что предпринимательские и финансовые круги [РФ и Китая] этому только рады, — отметил он, выступая в ходе 2-го Международного круглого стола «Российско-китайское финансовое сотрудничество как фактор экономического развития», который проходит в Харбине. — Уже раньше высказывались идеи, касающиеся защиты инвестиций, когда возникает вопрос о правовых системах. Может быть, уже пришло время подумать о создании [Россией и КНР] такого института, как международный арбитражный суд, который будет обслуживать интересы двусторонних отношений, защищать российские инвестиции в Китае и китайские — в РФ".

По словам Козлачкова, такая организация выгодна и Москве , и Пекину, поскольку станет обслуживать финансовые институты двух стран и будет свободна от вмешательства и воздействия каких-либо третьих стран. «Этот вопрос непростой, но решаемый — в мире такой опыт есть. Эта система обслуживала бы взаимные финансовые потоки России и Китая, и характеризовалась бы беспристрастностью, справедливостью и скоростью в принятии решений», — подчеркнул вице-президент ассоциации.

Он добавил, что для дальнейшего развития системы российско-китайских контрактов и договоров также могут понадобиться услуги системы финансового омбудсмена (инстанции по контролю за соблюдением равноправных интересов инвесторов РФ и КНР — прим. ТАСС), которая бы защищала интересы бизнеса и помогала бы решать предпринимателям двух стран сложные затяжные вопросы взаимодействия.

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