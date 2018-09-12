ТАСС и «Гуанмин жибао» обсудили совместные проекты в гуманитарной сфере

МОСКВА , 12 сентября / ТАСС /. Перспективы медийного сотрудничества в освещении гуманитарного взаимодействия России Китая обсудили главный редактор газеты «Гуанмин жибао» Чжан Чжэн и первый заместитель генерального директора ТАСС Михаил Калмыков . Делегация одной из ведущих китайских газет посетила в среду штаб-квартиру ТАСС.

Стороны отметили большой успех осуществленного в 2016 году проекта «10 шедевров китайской литературы в России и 10 шедевров российской литературы в Китае» и отметили важность нового проекта — «10 российских и 10 китайских выдающихся деятелей гуманитарного сотрудничества».

На встрече была подчеркнута важность творческого поиска новых форматов совместной работы российских и китайских журналистов в освещении двустороннего сотрудничества на поприще литературы и искусства, гуманитарного партнерства двух держав в целом.