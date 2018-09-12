ТАСС и «Гуанмин жибао» обсудили совместные проекты в гуманитарной сфере 

МОСКВА, 12 сентября /ТАСС/. Перспективы медийного сотрудничества в освещении гуманитарного взаимодействия России и Китая обсудили главный редактор газеты «Гуанмин жибао» Чжан Чжэн и первый заместитель генерального директора ТАСС Михаил Калмыков. Делегация одной из ведущих китайских газет посетила в среду штаб-квартиру ТАСС.
Стороны отметили большой успех осуществленного в 2016 году проекта «10 шедевров китайской литературы в России и 10 шедевров российской литературы в Китае» и отметили важность нового проекта — «10 российских и 10 китайских выдающихся деятелей гуманитарного сотрудничества».
На встрече была подчеркнута важность творческого поиска новых форматов совместной работы российских и китайских журналистов в освещении двустороннего сотрудничества на поприще литературы и искусства, гуманитарного партнерства двух держав в целом.
Накануне на переговорах президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина во Владивостоке на Восточном экономическом форуме особо подчеркивалась значимость расширения контактов между двумя странами в гуманитарной сфере.