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Минэнерго рассматривает возможность поставок электроэнергии на Корейский полуостров
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Минэнерго рассматривает возможность поставок электроэнергии на Корейский полуостров 

Парламентская газета 12 сентября 2018
Фото: Парламентская газета
Россия рассматривает возможность поставки электроэнергии в Японию, Южную Корею и КНДР, заявил глава Минэнерго Александр Новак.
«Мы поставляем электроэнергию в Китайскую Народную Республику, поставляем в Монголию, рассматриваем возможности поставки в Японию, в Северную Корею, в Южную Корею», — сказал Новак в интервью телеканалу НТВ на полях ВЭФ-2018, сообщает ТАСС.
В среду на ВЭФ Президент России Владимир Путин оценил идею создания энергокольца в Северо-Восточной Азии как реализуемую. Этот проект предполагает объединение энергосистем России, Китая, Японии и двух Корей. Первым этапом проекта Азиатского энергокольца может стать энергомост Россия — Япония.
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