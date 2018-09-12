Минэнерго РФ рассматривает возможность поставок электроэнергии на Корейский полуостров

Министр заявил, что в рамках развития Азиатского энергокольца РФ рассматривает возможность поставки электроэнергии в Японию , в КНДР, в Южную Корею. В рамках проекта важно «оказание взаимной поддержки и наличие соответствующих генерирующих мощностей и сетевого комплекса, который бы позволил передавать энергию для нужд развития экономик стран», отметил он.

Проект создания Азиатского энергокольца предполагает объединение энергосистем России, Китая, КНДР, Южной Кореи и Японии. Отмечалось, что первым этапом реализации идеи Азиатского энергокольца может стать энергомост Россия — Япония.

На Петербургском экономическом форуме в 2017 году тогда еще глава "Россетей" Олег Бударгин сообщал, что к проекту создания Азиатского энергокольца может присоединиться и Монголия, испытывающая энергодефицит.

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