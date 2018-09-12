Минэнерго РФ рассматривает возможность поставок электроэнергии на Корейский полуостров 

ВЛАДИВОСТОК, 12 сентября. /ТАСС/. Минэнерго России рассматривает возможность поставок электроэнергии в КНДР и Южную Корею, сообщил в среду в интервью телеканалу НТВ глава ведомства Александр Новак на полях Восточного экономического форума.
Министр заявил, что в рамках развития Азиатского энергокольца РФ рассматривает возможность поставки электроэнергии в Японию, в КНДР, в Южную Корею. В рамках проекта важно «оказание взаимной поддержки и наличие соответствующих генерирующих мощностей и сетевого комплекса, который бы позволил передавать энергию для нужд развития экономик стран», отметил он.
Проект создания Азиатского энергокольца предполагает объединение энергосистем России, Китая, КНДР, Южной Кореи и Японии. Отмечалось, что первым этапом реализации идеи Азиатского энергокольца может стать энергомост Россия — Япония.
На Петербургском экономическом форуме в 2017 году тогда еще глава "Россетей" Олег Бударгин сообщал, что к проекту создания Азиатского энергокольца может присоединиться и Монголия, испытывающая энергодефицит.
Четвертый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 11-13 сентября. Агентство ТАСС является генеральным информационным партнером, официальным фотохост-агентством и модератором зоны презентаций регионов и инвестиционных проектов ВЭФ-2018.