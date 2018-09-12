Миллер обсудил с председателем совета директоров CNPC текущие проекты

ВЛАДИВОСТОК , 12 сен — РИА Новости . Председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер в среду провел рабочую встречу с председателем совета директоров CNPC Ван Илинем в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ), на которой стороны обсудили сотрудничество по совместным проектам, говорится в сообщении российской компании.

В частности, одной из основных тем встречи стали предстоящие поставки газа в Китай по газопроводу «Сила Сибири», начало которых запланировано на 20 декабря 2019 года. Кроме того, был рассмотрен текущий статус переговоров по проекту поставок газа в Китай с Дальнего Востока России , перспективы реализации проекта поставок газа по западному маршруту, а также взаимодействие в области газовой электрогенерации, подземного хранения газа, продвижения использования газа в качестве моторного топлива.

"В условиях проводимой китайским правительством экологической политики потребление газа в Китае будет только увеличиваться и в ближайшие годы выйдет на уровень более 300 миллиардов кубометров в год. Темпы роста потребления опережают рост собственной добычи в стране, а значит, будет наращиваться импорт", — сказал журналистам Миллер.

"Газпром" готов надежно поставлять китайским потребителям значительные объемы газа. Мы строим газопровод «Сила Сибири», и уже в следующем году 20 декабря первый газ по нему придет из России в Китай. За 30 лет с наших восточных центров газодобычи в КНР поступит более 1 триллиона кубометров газа. Мы продолжаем вести переговоры с нашими китайскими партнерами еще по двум газотранспортным проектам — поставках газа с Дальнего Востока и по западному маршруту", — также добавил он.

Кроме того, Миллер отметил, что Китай является одним из ключевых покупателей СПГ из портфеля группы «Газпром». Так, в 2017 году на КНР пришлось 19% от общего объема поставок на внешние рынки.

"Важно отметить, что наше сотрудничество с Китаем развивается не только в области поставок газа. На повестке дня такие важные направления, как газовая электрогенерация, подземное хранение газа, газомоторное топливо", — добавил Миллер.

Четвертый Восточный экономический форум проходит на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русский 11-13 сентября. МИА «Россия сегодня» выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.