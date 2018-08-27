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Японца выдворили из КНДР за видеосъемку
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СМИ: японца выдворили из КНДР за видеосъемку 

Газета.Ru 55 минут назад
Фото: РИА Новости
Власти Северной Кореи выдворили из страны гражданина Японии, совершившего "преступление". Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на северокорейские СМИ.
В официальном сообщении говорится, что Томоюки Сугимото был допрошен по поводу содеянного. Тем не менее не указывается, что именно японец совершил.
Также в сообщении отмечается, что власти КНДР "проявили снисхождение" по отношению к мужчине и выдворили из страны на "принципах гуманизма".
По данным Kyodo News, мужчина, будучи в составе туристической группы в городе Нампхо, проводил видеосъемку, на которую, предположительно, попал военный объект.
Как отмечается, японские власти договаривались об освобождении Сугимото через посольство КНДР в Пекине.
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