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Срочно: Советник президента Афганистана по национальной безопасности сложил свои полномочия
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Срочно: Советник президента Афганистана по национальной безопасности сложил свои полномочия 

ИА Синьхуа 1 час назад
Кабул, 25 августа /Синьхуа/ — Советник президента Афганистана по вопросам национальной безопасности Мохаммад Ханиф Атмар шел в отставку. Об этом сегодня сообщили местные СМИ. —0—
ИА Синьхуа: последние новости
18-е Азиатские игры/Фехтование: Китай завоевал "золото" в командной шпаге среди женщин Премьер-министр Таиланда Прают Чан-Оча встретился с членом Госсовета КНР Ван Юном Ван Юн и С.Тятусипитак председательствовали на 6-м заседании Китайско-таиландского совместного торгово-экономического комитета
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