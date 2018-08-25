Ещё
Срочно: Советник президента Афганистана по национальной безопасности сложил свои полномочия
Далее:
Читайте также:
Найти
Выберите регион
Москва
В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Видео
Фото
Тесты
Ещё
Все новости
Финансы
Женский
Развлечения
Спорт
Авто
Здоровье
Субботний
Игры
Срочно: Советник президента Афганистана по национальной безопасности сложил свои полномочия
ИА Синьхуа
1 час назад
Комментарии
Кабул
, 25 августа /
Синьхуа
/ — Советник президента
Афганистана
по вопросам национальной безопасности
Мохаммад Ханиф
Атмар шел в отставку. Об этом сегодня сообщили местные СМИ. —0—
Читать ещё •••
ИА Синьхуа: последние новости
18-е Азиатские игры/Фехтование: Китай завоевал "золото" в командной шпаге среди женщин
Премьер-министр Таиланда Прают Чан-Оча встретился с членом Госсовета КНР Ван Юном
Ван Юн и С.Тятусипитак председательствовали на 6-м заседании Китайско-таиландского совместного торгово-экономического комитета
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Трамп поразил Госдеп неожиданным решением
34
Путина не ждали на свадьбе главы МИД Австрии
165
Дочь Урганта отказалась жить в России
190
Навальный задержан
799
Зверев закатил истерику в аэропорту
54
Видео
00:58
Вор-неудачник нокаутировал напарника
Криминал
02:59
Меркель посмотрела в бинокль на «войска Путина»
В мире
Армия
00:50
Жалоба Поклонской: Украина не знает, во что ввязалась
Политика
Статьи
00:35
В Омске качели и песочницы оградили колючей проволокой
Общество
01:37
Миссию ОБСЕ пустили к экипажу «Механика Погодина»
В мире
Происшествия
00:37
Украинцы скупают туры на Крымский мост
Общество
Путешествия
00:56
Перехвачена крупная партия кокаина с лого «Единой России»
Происшествия
Криминал
05:35
«Циничные провокации»: Россия не советует США бить по Сирии
В мире
Статьи
06:07
Заходи дорогая, гостем будешь: что увидела Меркель в бинокль
Кавказ
Статьи
00:24
Порошенко опозорился на параде
В мире
Украина
Больше видео
18+
Все новости
В мире
Новости Москвы
Политика
Армия
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Статьи
Видео
Фото
Тесты
Ещё
Свернуть
Финансы
Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
Прогноз курса валют
Выгодный курс обмена
Кросс-курс
Ещё
Свернуть
Женский
Мода
Красота
Любовь
Звёзды
Еда
Здоровье
Психология
Дом и сад
Дети
Фото
Видео
Ещё
Свернуть
Развлечения
Кино
ТВ
Концерты
Театры
Рестораны
Город
Выставки
С детьми
Фото
Ещё
Свернуть
Спорт
Футбол
Хоккей
Баскетбол
Биатлон
Автоспорт
Фигурное катание
Теннис
MMA
Бокс
Шахматы
Легкая атлетика
Летние виды спорта
Зимние виды спорта
Ещё
Свернуть
Авто
Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Бортжурнал
ПДД
Экзамен
Ещё
Свернуть
Субботний
Истории
Люди
Вещи
Безумный мир
Места
Ещё
Свернуть
Класс
Ответы
Темы
Доктор
Вопросы
Темы
Гороскопы
Сонник
Имена
Гадания
Лунный гороскоп
Китайский гороскоп
Приметы
Ещё
Свернуть
Игры
Игровые новости и видео
Магазин игр
Киберспорт
©
Рамблер
, 2018
Мобильная версия
Реклама
Помощь
Вакансии
Пользовательское соглашение