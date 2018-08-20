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В КНДР начался «отлов» длинноволосых и крашеных
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В КНДР начался «отлов» длинноволосых и крашеных 

Деловая газета «Взгляд» 4 часа назад
Фото: РИА Новости
В честь 70-летия образования Северной Кореи в стране стартовала кампания за соблюдение нравственных норм социализма, в рамках которой патрули отлавливают людей с длинными или окрашенными волосами.
К 9 сентября 2018 года Центральный комитет Трудовой партии Кореи распорядился избавиться от любого своевольного выбора прически и моды в связи с тем, что это «может подорвать имидж КНДР», пишут «Вести».
Специальные патрули задерживают на улицах страны корейцев, которые, по их мнению, копируют зарубежные прически и стиль одежды. Задержанным нарушителям общественных норм грозит штраф или даже краткосрочное тюремное заключение.
Красить, а для мужчин и отращивать волосы в Северной Корее запрещено. До молодежи доносится идея о негативном влиянии зарубежной моды на национальные идеи КНДР. Для этого по предприятиям даже ездят с выступлениями лекторы.
В Северной Корее официально одобрены лишь 15 видов стрижек (раньше мужчины могли выбирать среди 10, а женщины — среди 18). А с недавнего времени женщинам КНДР также рекомендовано ориентироваться в своем стиле на первую леди страны, которая сменила свою стрижку на короткую.
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