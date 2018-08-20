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В Пекине назвали цель учений «Восток-2018»
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В Пекине назвали цель учений «Восток-2018» 

РИА Новости 58 минут назад
Фото: РИА Новости
Стратегические учения "Восток-2018" в России, в которых примут участие китайские военнослужащие, нацелены на укрепление российско-китайского стратегического партнёрства и не направлены против третьих стран, говорится в сообщении министерства обороны КНР.
"Целью этих учений является укрепление и развитие российско-китайских отношений всестороннего стратегического партнёрства и взаимодействия, углубление практического дружественного сотрудничества между вооруженными силами двух стран", — говорится в опубликованном заявлении.
Китайское оборонное ведомство отмечает, что манёвры направлены на дальнейшее укрепление способности по совместному реагированию на различные угрозы безопасности.
"Учения не направлены против третьих стран", — подчеркнули в министерстве обороны КНР.
Ранее министр обороны генерал армии Сергей Шойгу сообщил, что масштабные учения "Восток-2018" пройдут в августе-сентябре в Сибири и на Дальнем Востоке, будут привлечены войска двух военных округов и Северного флота.
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