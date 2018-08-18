Китай пришел в ярость из-за громкого заявления США

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Доклад Пентагона об армии Китая разозлил Пекин 

Ридус 1 час назад
Опубликованный на этой неделе доклад Пентагона о Вооруженных силах КНР вызвал возмущение китайских властей.
Пекин «выражает решительный протест» в связи с тем, что в докладе «делаются безответственные высказывания, касающиеся защиты Китаем территориальной целостности и суверенитета», заявил официальный представитель МИД страны.
В свою очередь в Минобороны Китая заявили, что доклад «искажает стратегические замыслы КНР и сгущает краски относительно „китайской военной угрозы“. В документе представлены безосновательные рассуждения о состоянии дел в Тайваньском проливе».
Основной целью модернизации Национально-освободительной армии Китая (НОАК) в военном и дипломатическом ведомствах называют защиту суверенитета и территориальной целостности, а также глобальной безопасности.
«Реформа НОАК носит разумный характер. Критика американской стороны, изложенная в докладе, основывается на спекуляциях и догадках», — подчеркнули в Минобороны КНР.
«Мы настаиваем на том, чтобы США […] прекратили продолжающуюся год за годом публикацию безответственных докладов и предприняли реальные действия для защиты развития отношений двух стран и межармейских связей», — резюмировали в МИДе.
В четверг Пентагон опубликовал ежегодный доклад о Вооруженных силах Китая, в котором утверждается, что в течение последних трех лет НОАК значительно расширила свою зону проведения морских учений, на которых отрабатывает возможность нанесения ударов по целям США и их союзников. Имеются в виду прежде всего действия армии КНР в акватории Южно-Китайского моря.
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