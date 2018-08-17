Таиландским школьникам запретили целоваться

Правительство Таиланда утвердило новую редакцию «Правил поведения учащихся», разработанных минобразования страны.

Как пишет газета Nation, таиландским школьникам запретили проводить собрания, которые могут привести к нарушению общественного порядка и спокойствия граждан, также под запрет попали «неуместные проявления привязанности и непристойного поведения как в общественных местах, так и в приватной обстановке», передает РИА «Новости»

По словам директора государственного бюро по делам учащихся, скаутского движения и молодежного движения Красного Креста Таиланда Варата Прыаксакуннана, «поцелуй в щеку лица противоположного пола и объятия с ним при встрече» как раз и «представляют собой неуместные и неприличные проявления». Он особо подчеркнул необходимость применения строжайших мер контроля соблюдения правил во время празднования Дня Святого Валентина.

«Правила» вступят в силу сразу после публикации в официальной прессе Таиланда.

Напомним, ранее германское общество соблюдения правил этикета настоятельно потребовало, чтобы офисные работники прекратили друг друга «чмокать» при встрече.