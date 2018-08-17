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Таиландским школьникам запретили целоваться
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Таиландским школьникам запретили целоваться 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: РИА Новости
Правительство Таиланда утвердило новую редакцию «Правил поведения учащихся», разработанных минобразования страны.
Как пишет газета Nation, таиландским школьникам запретили проводить собрания, которые могут привести к нарушению общественного порядка и спокойствия граждан, также под запрет попали «неуместные проявления привязанности и непристойного поведения как в общественных местах, так и в приватной обстановке», передает РИА «Новости».
По словам директора государственного бюро по делам учащихся, скаутского движения и молодежного движения Красного Креста Таиланда Варата Прыаксакуннана, «поцелуй в щеку лица противоположного пола и объятия с ним при встрече» как раз и «представляют собой неуместные и неприличные проявления». Он особо подчеркнул необходимость применения строжайших мер контроля соблюдения правил во время празднования Дня Святого Валентина.
«Правила» вступят в силу сразу после публикации в официальной прессе Таиланда.
Напомним, ранее германское общество соблюдения правил этикета настоятельно потребовало, чтобы офисные работники прекратили друг друга «чмокать» при встрече.
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