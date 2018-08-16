Трамп: Китай «вредит» процессу денуклеаризации КНДР

Об этом он сказал в ходе заседания кабинета министров США в Белом доме.

По словам Трампа, Китай "немного вредит" процессу денуклеаризации Северной Кореи

При этом госсекретарь США Майк Помпео на заседании заявил, что в КНДР не было зарегистрировано новых ракетных испытаний.

Ранее сообщалось, что Помпео и министр иностранных дел Южной Кореи Кан Ген Хва обсудили необходимость продолжать давление на КНДР до полной денуклеаризации.