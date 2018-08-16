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Китай «вредит» процессу денуклеаризации КНДР
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Трамп: Китай «вредит» процессу денуклеаризации КНДР 

Газета.Ru 55 минут назад
Фото: Andrew Harnik/AP
Президент США Дональд Трамп заявил, что КНР "немного вредит" процессу денуклеаризации Корейского полуострова. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу Белого дома.
Об этом он сказал в ходе заседания кабинета министров США в Белом доме.
По словам Трампа, Китай "немного вредит" процессу денуклеаризации Северной Кореи.
При этом госсекретарь США Майк Помпео на заседании заявил, что в КНДР не было зарегистрировано новых ракетных испытаний.
Ранее сообщалось, что Помпео и министр иностранных дел Южной Кореи Кан Ген Хва обсудили необходимость продолжать давление на КНДР до полной денуклеаризации.
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