КНДР и Южная Корея встретятся в сентябре

Представители Северной и Южной Корей договорились, что следующий межкорейский саммит пройдёт в сентябре в Пхеньяне.
Об этом сообщает «Рёнхап».
По данным агентства, соглашение было достигнуто во время переговоров на высоком уровне в демилитаризованной зоне в пограничном пункте Пханмунджом. Уточняется, что при этом не была согласована конкретная дата события.
Отмечается, что на предстоящем саммите встретятся глава КНДР Ким Чен Ын и президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин.
Ранее сообщалось, что Южная Корея и КНДР провели переговоры об объединении железных дорог.
Политолог Ирина Ланцова заявила НСН, что ситуацию вокруг Северной Кореи нужно решать путём диалога.