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КНДР и Южная Корея встретятся в сентябре
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Представители КНДР и Южной Кореи договорились о проведении саммита в Пхеньяне в сентябре 

RT на русском 3 часа назад
Фото: Reuters
Представители Северной и Южной Корей договорились, что следующий межкорейский саммит пройдёт в сентябре в Пхеньяне.
Об этом сообщает «Рёнхап».
По данным агентства, соглашение было достигнуто во время переговоров на высоком уровне в демилитаризованной зоне в пограничном пункте Пханмунджом. Уточняется, что при этом не была согласована конкретная дата события.
Отмечается, что на предстоящем саммите встретятся глава КНДР Ким Чен Ын и президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин.
Ранее сообщалось, что Южная Корея и КНДР провели переговоры об объединении железных дорог.
Политолог Ирина Ланцова заявила НСН, что ситуацию вокруг Северной Кореи нужно решать путём диалога.
RT на русском: последние новости
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