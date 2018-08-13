КНДР и Южная Корея встретятся в сентябре

Представители КНДР и Южной Кореи договорились о проведении саммита в Пхеньяне в сентябре

Представители Северной и Южной Корей договорились, что следующий межкорейский саммит пройдёт в сентябре в Пхеньяне

Об этом сообщает «Рёнхап».

По данным агентства, соглашение было достигнуто во время переговоров на высоком уровне в демилитаризованной зоне в пограничном пункте Пханмунджом. Уточняется, что при этом не была согласована конкретная дата события.

Ранее сообщалось, что Южная Корея и КНДР провели переговоры об объединении железных дорог.