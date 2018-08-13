СМИ: глава Тайваня прибыла в США, где выступит с речью и проведет ряд встреч

Глава тайваньской администрации Цай Инвэнь прибыла в Лос-Анджелес , где она с разрешения властей США сделает транзитную остановку по пути в Парагвай . Об этом сообщило в понедельник центральное информационное агентство Тайваня.

В ходе двухдневного пребывания в одном из крупнейших американских мегаполисов Цай Инвэнь выступит с речью в президентской библиотеке Рональда Рейгана , проведет встречи с соотечественниками, а также пообщается с рядом политических деятелей США.

Как отмечают наблюдатели, власти КНР серьезно озабочены наращиванием контактов между Вашингтоном и Тайбэем. В марте текущего года администрация президента Дональда Трампа приняла так называемый закон "О поездках на Тайвань", поощряющий взаимные визиты американских и тайваньских чиновников на всех уровнях. Пекин неуклонно призывает США придерживаться соблюдения политики "одного Китая".

Основной целью нынешней поездки Цай Инвэнь являются ее визиты в Парагвай и Белиз . Они входят в число 18 небольших государств, которые в обмен на финансово-экономическую помощь поддерживают дипломатические связи с Тайванем в ущерб своим отношениям с Пекином. Сообщается, что на обратном пути, в субботу, тайваньская делегация вновь сделает транзитную остановку в США — на этот раз в Хьюстоне (штат Техас).

Пекин утратил контроль над Тайванем после окончания гражданской войны в 1949 году. С 2008 по 2016 год, в период правления партии Гоминьдан, отношения между сторонами на разных берегах Тайваньского пролива потеплели. Но в них вновь произошел серьезный откат после возвращения в мае 2016 года к власти Демократической прогрессивной партии во главе с Цай Инвэнь, которая является убежденной противницей курса на сближение с КНР.