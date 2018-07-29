Корабли КНР провели патрулирование у спорных островов в Восточно-Китайском море

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Наблюдатели из России отметили высокий уровень подготовки Камбоджи к выборам в парламент

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