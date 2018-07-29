Корабли КНР провели патрулирование у спорных островов в Восточно-Китайском море 

ПЕКИН, 29 июля. /ТАСС/. Корабли китайской береговой охраны в воскресенье совершили патрулирование в районе спорных островов Дяоюйдао (Сенкаку) в Восточно-Китайском море. Об этом сообщило Управление морской полиции КНР.
"Строй кораблей морской полиции Китая, включающий патрульный катер с бортовым номером 2307, 29 июля совершил патрулирование в акватории Дяоюйдао", — указывается в уведомлении, размещенном на официальной странице ведомства в социальной сети Weibo.
Спор между Китаем и Японией по поводу принадлежности Дяоюйдао обострился после того, как в сентябре 2012 года японское правительство «национализировало» эти острова, что вызвало волну возмущения в китайском обществе и привело к серьезному ухудшению двусторонних отношений. С тех пор корабли КНР регулярно появляются в районе островов и периодически демонстративно заходят в зону, которую Токио считает своими территориальными водами.