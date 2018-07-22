Китай завершил подготовку к соревнованиям в рамках АрМИ-2018

Пекин, 22 июля / Синьхуа / — Подготовка к соревнованиям в рамах Армейских международных игр — 2018 /АрМИ/ в Китае завершена, сообщил в воскресенье источник в военном ведомстве

Объекты для проведения соревнований в городе Корла Синьцзян-Уйгурского автономного района на северо-западе Китая и городе Цюаньчжоу провинции Фуцзянь на востоке страны уже готовы.

Все зарубежные участники и их техника прибыли на место проведения соревнований, которые стартуют 28 июля.

Беларусь, Азербайджан, Казахстан, Армению и АрМИ-2018 пройдут в семи странах, включая Китай, Россию Иран . В их рамках будет проведено 28 конкурсов, четыре из которых — на территории Китая.

Китайские военнослужащие также примут участие в некоторых конкурсах за рубежом. -0-