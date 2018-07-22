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Китай завершил подготовку к соревнованиям в рамках АрМИ-2018
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Китай завершил подготовку к соревнованиям в рамках АрМИ-2018 

ИА Синьхуа 21 минуту назад
Пекин, 22 июля /Синьхуа/ — Подготовка к соревнованиям в рамах Армейских международных игр — 2018 /АрМИ/ в Китае завершена, сообщил в воскресенье источник в военном ведомстве.
Объекты для проведения соревнований в городе Корла Синьцзян-Уйгурского автономного района на северо-западе Китая и городе Цюаньчжоу провинции Фуцзянь на востоке страны уже готовы.
Все зарубежные участники и их техника прибыли на место проведения соревнований, которые стартуют 28 июля.
АрМИ-2018 пройдут в семи странах, включая Китай, Россию, Беларусь, Азербайджан, Казахстан, Армению и Иран. В их рамках будет проведено 28 конкурсов, четыре из которых — на территории Китая.
Китайские военнослужащие также примут участие в некоторых конкурсах за рубежом. -0-
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