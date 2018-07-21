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Российские моряки прибыли в Китай
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Российские моряки прибыли в Китай для участия в конкурсе «Морской десант» 

РИА Новости 58 минут назад
Фото: РИА Новости
Сборная команда ВМФ России прибыла в китайский Цуаньчжоу для участия в международном конкурсе по полевой выучке среди подразделений морской пехоты "Морской десант — 2018", который пройдет 1-11 августа, сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.
На конкурс "Морской десант — 2018" уже прибыли команды Китая и Венесуэлы, а также ожидается прибытие команды из Ирана. Кроме того, в соревновании впервые примет участие команда Судана, а всего в конкурсе примут участие пять команд общей численностью 250 человек.
"Для участия в международном конкурсе по полевой выучке среди подразделений морской пехоты "Морской десант — 2018" в город Цуаньчжоу Китайской Народной Республики прибыла сборная команда ВМФ России", — говорится в сообщении.
Добавляется, что российская команда уже разместилась в казармах, кроме того, в ходе подготовки к конкурсу российская команда на авто и велодроме полигона в течение недели будет совершенствовать навыки вождения бронетранспортеров по пересеченной местности и на плаву, а также отрабатывать ведение огня из различных видов вооружения по мишеням.
Согласно данным, по условиям конкурса все команды будут выступать на технике и с вооружением КНР, а в ближайшее время на полигоне экипажи примут боевые машины морской пехоты и приведут их вооружение к "нормальному бою", отметили в департаменте.
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