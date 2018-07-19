Как 90 лет назад Китай начал избавляться от иностранной зависимости

90 лет назад Китай начал ревизию договоров с иностранными державами. Пекин аннулировал обязательства, которые считал несправедливыми. По словам экспертов, в XIX веке восточная держава была принудительно встроена в систему международных отношений. Страны Европы и Япония поставили Китай в положение полуколониальной зависимости от иностранных государств. О восстановлении Китаем своего суверенитета — в материале RT.

Во второй половине XVII столетия, после прихода к власти в Пекине Маньчжурской династии, Китай являлся гегемоном всей Восточной Азии, однако внешнюю политику в современном понимании этого слова не проводил.

Андрей Карнеев. «Вплоть до середины XIX века Китай не был встроен в систему международных дипломатических отношений, сложившуюся в мире, так как не видел в этом нужды», — рассказал RT заместитель директора Института стран Азии и Африки МГУ

В XVIII столетии в Азии резко активизировались европейские купцы, основывавшие фактории на территории современной Индии и Индонезии . Добрались они и до Китая. Однако власти империи, не видевшие острой нужды в международных экономических отношениях, ограничили торговлю с заморскими державами рынками Кантона.

Закрытая империя

В 1790-е годы в Китай прибыл первый британский посланник — виконт Джордж Макартни. Перед ним стояла задача добиться от Пекина разрешения на свободную торговлю с империей. Британца заставили пройти через унизительную процедуру тройного коленопреклонения и земного поклона перед императором-богдыханом. Однако его предложения не заинтересовали власти Поднебесной, и посланник был отправлен обратно с пустыми руками.

Европейские страны остро нуждались в таких китайских товарах, как чай, шёлк и фарфор, однако сами китайцы не испытывали нужды в том, что им взамен предлагали британские и французские купцы. В конце концов европейцы нашли «выход», наладив поставки в Китай опиума. Это привело к росту преступности и деградации населения империи.

Нужно отдать должное властям Поднебесной — император Мяньнин быстро понял, чем грозит его стране популярность наркотиков. С начала 1820-х он стал вводить антиопиумные законы и отправлять патрульный флот на борьбу с европейскими контрабандистами. Те не желали лишаться колоссальных денег и платили чиновникам и военным огромные взятки, чтобы продолжать свой «бизнес». Тогда на борьбу с наркоторговлей был брошен высокопоставленный чиновник Линь Цзэсюй. Увидев, что другие меры не работают, в 1839 году он начал конфисковывать наркотики у английских и американских купцов и писать возмущённые послания британской королеве. Император же вообще закрыл китайские порты для западных торговцев.

Дипломатия поневоле

Великобритания в ответ на антинаркотические меры направила к берегам Китая 40 военных кораблей и четырёхтысячный экспедиционный корпус. Так началась Первая опиумная война 1840—1842 годов.

Англичане имели явное техническое преимущество и подвергали мощным артиллерийским обстрелам прибрежные населённые пункты Поднебесной.

Угрожая штурмом Нанкина , британцы принудили Китай к подписанию Нанкинского договора, по которому Пекин отдавал Великобритании Гонконг , открывал для торговли ещё четыре порта, кроме того, выплачивал контрибуцию и компенсацию за изъятый у контрабандистов опиум.

В 1843 году между Лондоном и Пекином был дополнительно подписан Хумэньский договор, даровавший британцам право свободного проживания, экстерриториальность и режим наибольшего благоприятствования в торговле в портах, предусмотренных соглашением, ранее подписанным в Нанкине.

В 1844 году США Франция принудили Китай к подписанию Вансяского и Хуанпуского договоров, даровавших им привилегии, подобные тем, которые ранее получили британцы.

«После Опиумной войны западные страны принудительно втянули Китай в систему международных дипломатических отношений, в которую он сам не особо стремился», — подчеркнул Андрей Карнеев.

В 1850—1864 годах в Китае началось масштабное Тайпинское восстание. Воспользовавшись ослаблением империи, Британия и Франция начали новую кампанию — Вторую опиумную войну 1856—1860 годов.

Россия поддержала Китай и стала оказывать Поднебесной военную помощь, а российские дипломаты выступили посредниками на переговорах между Пекином и западными державами. В итоге Китай не был разгромлен окончательно, но подписал дополнительные договоры, предусматривающие новые торговые льготы, контрибуцию и разрешение на вывоз китайских рабочих-кули за границу. Что касается помогавшей ему России, то официальный Пекин был вынужден признать действительными ранее подписанные его представителями договоры о границах, предполагающие признание российского суверенитета над Дальним Востоком.

Тяжёлое поражение нанесла Китаю в ходе войны 1894—1895 годов Япония, и в результате Пекин вынужден был подписать Симоносекский договор, содержавший положения о признании независимости Кореи , передаче Токио Тайваня и ряда других территорий, а также о предоставлении Японии широких торгово-экономических преференций.

Недовольство китайцев ростом иностранного влияния и сложная экономическая ситуация в стране привели в 1899 году к Ихэтуаньскому, или Боксёрскому восстанию. Его участниками стали представители движения ихэтуаней, считавшие себя «священными воинами». Из-за практикуемого ими комплекса физических упражнений, напоминавших рукопашный бой, иностранцы называли их «боксёрами».

Изначально восстание было поднято как против иноземцев, так и против официальных властей. Однако вскоре императрица Цыси заключила с ихэтуанями перемирие, и агрессия «боксёров» была перенаправлена против христиан. В мае 1900 года после нападения на христианские миссии началась переброска российских войск в Китай, а с моря к нему подошли эскадры европейских держав. В июне повстанцы атаковали Посольский квартал в Пекине. Погибли иностранные дипломаты. В августе столица Китая была взята иностранными войсками, однако подавление восстания на всей территории страны продолжалось до 1901 года.

Испания, Бельгия, После этого официальным властям Китая пришлось подписать со странами, участвовавшими в ликвидации выступлений мятежников или пострадавшими от них (США, Германия , Австро-Венгрия, Россия, Япония, Великобритания, Франция, Италия Нидерланды ), «Боксёрский протокол».

Он предусматривал принесение официальных извинений, казнь лидеров восстания, огромные контрибуции, нахождение в Китае иностранных войск и ряд других мер, направленных на ограничение китайского суверенитета.

«Китай оказался в полуколониальной зависимости от иностранцев. Он сохранил формальные признаки государственности, однако частично утратил свой суверенитет», — отметил Андрей Карнеев.

Путь к независимости

В 1911—1913 годах в Китае произошла революция, в результате которой Цинская империя прекратила своё существование и была создана Китайская Республика

Алексей Маслов. «Республика эта была условной. На практике после свержения Маньчжурской династии в Китае начался хаос власти. Страна вскоре была поделена на части различными военными группировками», — рассказал RT руководитель Школы востоковедения НИУ ВШЭ

По словам эксперта, только в 1920-е годы началось закрепление у власти партии Гоминьдан, которой руководил сначала Сунь Ятсен, а после его смерти — Чан Кайши.

«В 1926 году в руках Чан Кайши была сконцентрирована вся полнота власти, и он начал проводить реформы: разорвал союз Гоминьдана с коммунистами , стал проповедовать националистические идеи и пытаться уменьшить зависимость Китая от иностранных государств», — отметил Алексей Маслов.

19 июля 1928 года новые китайские власти начали ревизию международных договоров Цинской империи, определяя, какие из них были «несправедливыми», с целью их последующей отмены.

«Китай в это время был довольно слаб. Сил для того, чтобы просто так взять и в одностороннем порядке отказаться от исполнения всех своих международных обязательств, пусть даже сложных и казавшихся ему несправедливыми, у Чан Кайши не было. Однако курс на это был взят. Начались длительные и сложные торги», — рассказал Андрей Карнеев.

При этом, по словам эксперта, ещё ранее некоторые иностранные государства, перед которыми у Пекина имелись обязательства, сами отказались от своих прав.

«Речь идёт о проигравшей Первую мировую войну Германии, развалившейся Австро-Венгрии и Советской России, отказавшейся от ряда международных условий в качестве жеста доброй воли», — пояснил учёный.

По словам Алексея Маслова, изначально дела у Чан Кайши продвигались неплохо.

«Его социально-экономические реформы могли бы даже оказаться успешными, и Китай, возможно, стал бы страной государственного капитализма, но Япония оказалась недовольна курсом Пекина на отказ от своих старых обязательств и начала против него войну. Она получилась чрезвычайно тяжёлой и обошлась Пекину очень дорого», — пояснил Маслов.

По словам Андрея Карнеева, окончательно преодолеть остатки внешней зависимости, возникшей в результате «несправедливых договоров», у Китая получилось только к концу Второй мировой войны.

«Однако начался новый виток войны гражданской, который привёл страну к уже совершенно новой истории», — резюмировал эксперт.