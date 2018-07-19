Си Цзиньпин призвал Абу-Даби активно развивать отношения 

Председатель КНР Си Цзиньпин в ходе официального визита в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) призвал Абу-Даби активно развивать отношения с Китаем.
Си Цзиньпин предложил разработать план сотрудничества между странами, чтобы раскрыть потенциал двустороннего взаимодействия, передает ТАСС.
«Это обеспечит развитие отношений на высоком уровне более быстрыми темпами и в конечном итоге будет способствовать продвижению реализации китайской инициативы «Один пояс, один путь» и строительству сообщества общего будущего Китая и ОАЭ на благо народов двух стран», — приводит слова китайского лидера China Daily.