Си Цзиньпин призвал Абу-Даби активно развивать отношения

Си Цзиньпин предложил разработать план сотрудничества между странами, чтобы раскрыть потенциал двустороннего взаимодействия, передает ТАСС

«Это обеспечит развитие отношений на высоком уровне более быстрыми темпами и в конечном итоге будет способствовать продвижению реализации китайской инициативы «Один пояс, один путь» и строительству сообщества общего будущего Китая и ОАЭ на благо народов двух стран», — приводит слова китайского лидера China Daily.