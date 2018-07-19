В Южной Корее арестовали продававшего секретные данные перебежчика из КНДР

Южной Корее арестовали перебежчика из КНДР, которого подозревают в продаже секретных сведений иностранному агенту. Об этом сообщает «Ренхап».

По данным прокуратуры, подозреваемый Ли продавал засекреченные данные о ВС Южной Кореи в дипмиссию одной из стран Восточной Европы. Его обвиняют в нарушении закона, защищающего государственную тайну.

Как уточняется, речь идет о 109 фрагментах секретных данных, среди которых и информация о шпионах Южной Кореи, работавших за границей и вернувшихся на родину после инцидента.

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