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310 млн пересечений границы КНР зафиксировано за полгода
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310 млн пересечений границы КНР зафиксировано за полгода 

ИА Синьхуа 1 час назад
Пекин, 19 июля /Синьхуа/ — За первые шесть месяцев 2018 года китайские и иностранные граждане пересекали границу КНР 310 млн раз, что на 7,7 проц. больше, чем годом ранее. Об этом сообщили корр. Синьхуа в Государственном управлении по делам иммиграции.
Всего за полгода миграционными службами Китая было выдано 78,56 млн разрешительных документов, дающих право на въезд/выезд, — это на 18,2 проц. больше по сравнению с аналогичным периодом минувшего года.
При этом рекордным оказалось количество документов, полученных жителями материкового Китая. Так, общегражданских заграничных паспортов им было выдано 16,42 млн, что на 21 проц. больше, чем в тот же период прошлого года; пропусков в Сянган и Аомэнь — 13,11 млн, рост на 16,6 проц., на Тайвань — 3,55 млн при увеличении на 23,8 проц.
Жители материкового Китая за это время выезжали за границу 77,94 млн раз, или на 14,1 проц. больше, чем год назад, в свою очередь иностранные граждане /включая жителей приграничных районов/ въезжали на территорию КНР 23,11 млн раз, рост на 11,2 проц.
В первую десятку стран и территорий по количеству выездов жителей материкового Китая вошли Сянган, Аомэнь, Таиланд, Япония, Вьетнам, Республика Корея, США, Тайвань, Мьянма и Сингапур. А по количеству граждан /не считая жителей приграничных районов/, въезжающих в Китай, в числе лидеров оказались Республика Корея, Мьянма, Япония, США, Россия, Монголия, Филиппины, Малайзия, Вьетнам и Сингапур. -0-
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