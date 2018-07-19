310 млн пересечений границы КНР зафиксировано за полгода

Пекин, 19 июля / Синьхуа / — За первые шесть месяцев 2018 года китайские и иностранные граждане пересекали границу КНР 310 млн раз, что на 7,7 проц. больше, чем годом ранее. Об этом сообщили корр. Синьхуа в Государственном управлении по делам иммиграции.

Всего за полгода миграционными службами Китая было выдано 78,56 млн разрешительных документов, дающих право на въезд/выезд, — это на 18,2 проц. больше по сравнению с аналогичным периодом минувшего года.

При этом рекордным оказалось количество документов, полученных жителями материкового Китая. Так, общегражданских заграничных паспортов им было выдано 16,42 млн, что на 21 проц. больше, чем в тот же период прошлого года; пропусков в Сянган Аомэнь — 13,11 млн, рост на 16,6 проц., на Тайвань — 3,55 млн при увеличении на 23,8 проц.

Жители материкового Китая за это время выезжали за границу 77,94 млн раз, или на 14,1 проц. больше, чем год назад, в свою очередь иностранные граждане /включая жителей приграничных районов/ въезжали на территорию КНР 23,11 млн раз, рост на 11,2 проц.