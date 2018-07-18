МИД КНР: проблема захода кораблей США в китайскую акваторию остается актуальной

ПЕКИН, 18 июля. / ТАСС /. Заход военных кораблей США в близлежащую к китайским островам акваторию не связан с защитой свободы мореходства. Такую точку зрения высказал в эксклюзивном интервью корреспонденту ТАСС министр иностранных дел Китайской Народной Республики Ван И.

"Военные корабли США, сознательно отходя от нормальных судоходных путей в Южно-Китайском море (ЮКМ), входят в близлежащую к китайским островам акваторию, бряцая оружием и показывая свои мускулы. Очевидно, что они защищают не свободу мореходства торговых судов, а свою свободу совершать бесчинства", — констатировал министр. Между тем, по его словам, в данный момент «ситуация в ЮКМ спокойна, однако некоторые силы в мире никак с этим не считаются и не унимаются, будто бы опасаясь упустить какой-то выгодный шанс, всячески пытаются сеять там раздоры и провоцировать хаос».

Комментируя обстановку в районе ЮКМ, глава МИД КНР подчеркнул, что «Китай поддерживает дружеские и партнерские отношения с соседями по региону, прилагает неустанные усилия к развитию и укреплению дружбы и добрососедства с сопредельными странами и непоколебимо защищает в этом регионе территориальный суверенитет и морские права».

"Будучи ответственной страной, Китай твердо привержен пяти подходам: это урегулирование споров с непосредственно вовлеченными странами путем переговоров и консультаций, контроль разногласий путем создания механизма правил, настрой на взаимную выгоду и общий выигрыш путем продвижения морского сотрудничества, обеспечение свободы судоходства и полетов в воздушном пространстве в районе ЮКМ, обеспечение мира и стабильности", — отметил Ван И.

Он отдельно подчеркнул, что «вопрос о ЮКМ, по сути, является делом стран региона», и «вмешательство и провокации извне не помогут странам региона в контролировании и урегулировании разногласий, а, наоборот, только помешают и даже вызовут эскалацию, против чего категорически возражает китайская сторона». Ван И в связи с этим напомнил о продолжающихся консультациях по Кодексу поведения в ЮКМ, в ходе которых «стороны достигли позитивных сдвигов в урегулировании проблем путем диалога».

"В последние годы Китай и страны АСЕАН, выполняя Декларацию о поведении сторон в ЮКМ, последовательно продвигают Кодекс поведения в ЮКМ. Сейчас началась работа над текстом кодекса, — отметил министр. — В конце июня стороны в Чанша (Китай) провели очередной раунд консультаций и договорились о том, чтобы скорейшим образом сформировать единый согласованный текст проекта кодекса". Он также добавил, что «ЮКМ сейчас является одним из самых свободных для судоходства водных путей в мире, и в это Китай внес немалый позитивный вклад».