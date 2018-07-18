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Ван И встретился со спецпосланником премьер-министра Малайзии
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Ван И встретился со спецпосланником премьер-министра Малайзии 

ИА Синьхуа 1 час назад
Пекин, 18 июля /Синьхуа/ — Член Госсовета, министр иностранных дел КНР Ван И встретился в среду со спецпосланником премьер-министра Малайзии Туном Даймом.
На встрече Ван И отметил, что китайская сторона намерена вместе с малайзийской стороной усиливать стыковку стратегий развития, углублять сотрудничество в рамках «Пояса и пути», расширять взаимовыгодное сотрудничество, укреплять координацию и взаимодействие в международных и региональных делах на благо народов двух стран и в целях содействия процветанию и развитию в регионе.
Т. Дайм в свою очередь сказал, что новое правительство Малайзии придает особое значение отношениям с Китаем, всемерно поддерживает инициативу «Пояс и путь». Премьер-министр Махатхир Мохамад прилагает активные усилия по развитию отношений с Китаем и надеется нанести официальный визит в Китай как можно скорее. -0-
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