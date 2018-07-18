МИД КНР: Китай оказал ДР Конго помощь в борьбе с лихорадкой Эбола

Дипломат сказала, что Министерство здравоохранения ДРК объявило о полном окончании эпидемии лихорадки Эбола, вспыхнувшей в мае текущего года в этой стране, что рассматривается как важная победа ДР Конго в борьбе с этой эпидемией.

Она сообщила, что после вспышки Эболы в ДРК китайская сторона незамедлительно и на безвозмездной основе предоставила ей противоэпидемические материальные средства, в том числе защитную одежду, маски и перчатки, а также передала ей экстренную гуманитарную помощь.

По ее словам, группа китайских эпидемиологов в начале июня отправилась в ДР Конго, чтобы помочь в профилактике и контроле над вспышкой заболевания. На настоящий момент вся группа уже вернулась на Родину после завершения своей миссии.

Хуа Чуньин отметила, что предоставленная Китаем помощь ДР Конго получила позитивную оценку со стороны правительства и народа ДРК, а также международного сообщества.

В рамках Форума китайско-африканского сотрудничества китайская сторона готова продолжать оказывать странам Африки, в том числе ДР Конго, помощь в укреплении систем профилактики и контроля, а также наращивании потенциала в сфере общественного здравоохранения для повышения способности реагировать на проблемы, связанные с серьезными инфекционными заболеваниями, подчеркнула китайский дипломат. -0-