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В России сократилось число рабочих из КНДР
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В России число северокорейских рабочих сократилось в два раза 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Число северокорейских рабочих в России сократилось в два раза, все они покинут страну до конца ноября 2019 года, заявил РИА Новости посол РФ в Пхеньяне Александ Мацегора.
"Сейчас существенно сократилось число северокорейских рабочих в нашей стране. Думаю, произошло двукратное падение, и этот процесс продолжается", — заявил дипломат.
"Если ничего не изменится, то к 29 ноября 2019 года, как это и предписано соответствующей резолюцией, все северокорейские рабочие будут вынуждены покинуть Россию. Еще раз хочу сказать, что мы все решения Совбеза ООН выполняем точно и без задержки", — добавил он.
Ранее Совет безопасности ООН единогласно ввел новые санкции в отношении КНДР, которые значительно ограничат экспортные и импортные возможности Пхеньяна и предписывает всем странам ООН выслать на родину северокорейских трудовых мигрантов "немедленно, но не позднее чем до конца 2019 года".
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