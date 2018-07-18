В России сократилось число рабочих из КНДР

В России число северокорейских рабочих сократилось в два раза

Число северокорейских рабочих в России сократилось в два раза, все они покинут страну до конца ноября 2019 года, заявил РИА Новости посол РФ в Пхеньяне Александ Мацегора. "Сейчас существенно сократилось число северокорейских рабочих в нашей стране. Думаю, произошло двукратное падение, и этот процесс продолжается", — заявил дипломат. "Если ничего не изменится, то к 29 ноября 2019 года, как это и предписано соответствующей резолюцией, все северокорейские рабочие будут вынуждены покинуть Россию. Еще раз хочу сказать, что мы все решения Совбеза ООН выполняем точно и без задержки", — добавил он. Ранее Совет безопасности ООН единогласно ввел новые санкции в отношении КНДР , которые значительно ограничат экспортные и импортные возможности Пхеньяна и предписывает всем странам ООН выслать на родину северокорейских трудовых мигрантов "немедленно, но не позднее чем до конца 2019 года".