Северную Корею предложили поощрить

Такое предложение, по его словам, было бы логично вынести на обсуждение в Совете безопасности ООН . «Позитивное изменение на Корейском полуострове налицо», — сказал он, отметив, что в санкционных резолюциях говорится, что это может послужить поводом для смягчения ограничительных мер.

В 2017 году СБ ООН ужесточил санкции против Пхеньяна. В сентябре были введены ограничения на поставки нефтепродуктов и определен лимит на поставки Северной Корее сырой нефти. Также КНДР было запрещено покупать конденсаты и газоконденсатные жидкости и продавать текстильную продукцию. Однако в марте страну уличили в нарушении санкционного режима. В частности утверждалось, что для обхода международных ограничений КНДР перекачивает нефть из одного танкера в другой, подделывает данные геолокации судов и меняет идентификаторы кораблей в середине маршрута.