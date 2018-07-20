Посол РФ прокомментировал поправки в японский закон о Южных курилах

Японии Посол РФ Михаил Галузин отметил, что поправки, внесенные на днях депутатами японского парламента в закон «О специальных мерах по содействию решению проблемы северных территорий», могут помешать развитию российско-японских отношений.

"Очевидно, что шаг японских парламентариев вызывает у российской стороны глубокое неприятие, и он, как минимум, не поспособствует диалогу по мирному договору и налаживанию совместной хозяйственной деятельности на Южно-Курильских островах, рассказал «РГ» дипломат. — Поправки, о которых идет речь, по сути, сопрягают, в понимании японской стороны, естественно, усилия по налаживанию еще даже не начавшейся совместной хозяйственной деятельности с абсолютно неуместными и необоснованными территориальными претензиями Японии. В связи с этим хочу напомнить, что Южно-Курильские острова перешли к России на законном основании по итогам Второй Мировой войны".

Такой шаг, по словам Галузина, не создает позитивного фона для мероприятий, планируемых японской стороной в ближайшие недели. «Его трудно назвать продиктованным заботой о развитии российско-японских отношений, о той позитивной атмосфере, которая складывается в этих отношениях в последние годы и, особенно, после майской встречи лидеров, после открытия перекрестного года России и Японии в конце мая, после встречи лидеров на Петербургском экономическом форуме. Мы неприятно удивлены таким шагом японской стороны», отметил дипломат.

Поправки в закон «О специальных мерах по содействию решению проблемы северных территорий» определяют деятельность России и Японии по совместному хозяйственному освоению Южно-Курильских островов как «специфическую совместную хозяйственную деятельность». Для ее финансирования предложено создать на Хоккайдо специальный фонд, средства из которого будут направлены на развитие совместной с российской стороной деятельность на островах. При этом такая деятельность обозначается как меры по «возвращению» Южно-Курильских островов.

Между тем министр иностранных дел Японии Таро Коно подчеркнул в своем заявлении, что препятствий для ведения переговоров о совместной хозяйственной деятельности на Южно-Курильских островах нет.