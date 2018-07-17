Заведующий Отделом пропаганды ЦК КПК встретился с гендиректором ЮНЕСКО

Пекин, 17 июля / Синьхуа / — Член Политбюро ЦК КПК, заведующий Отделом пропаганды ЦК КПК Хуан Куньмин во вторник в Пекине встретился с генеральным директором ЮНЕСКО Одри Азулай.

Хуан Куньмин отметил, что Китай одобряет важную роль ЮНЕСКО в защите культурного разнообразия и содействии долгосрочному миру на планете, желает продолжать укрепление практического сотрудничества с ЮНЕСКО, совместными усилиями продвигать обмен между цивилизациями и создание сообщества единой судьбы человечества.

Одри Азулай отметила, что ЮНЕСКО заинтересована в отстаивании и содействии мультилатерализма, признательна Китаю за решительную поддержку и надеется на расширение обменов и сотрудничества с КНР.