Ещё
Заведующий Отделом пропаганды ЦК КПК встретился с гендиректором ЮНЕСКО
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Заведующий Отделом пропаганды ЦК КПК встретился с гендиректором ЮНЕСКО 

ИА Синьхуа 1 час назад
Пекин, 17 июля /Синьхуа/ — Член Политбюро ЦК КПК, заведующий Отделом пропаганды ЦК КПК Хуан Куньмин во вторник в Пекине встретился с генеральным директором ЮНЕСКО Одри Азулай.
Хуан Куньмин отметил, что Китай одобряет важную роль ЮНЕСКО в защите культурного разнообразия и содействии долгосрочному миру на планете, желает продолжать укрепление практического сотрудничества с ЮНЕСКО, совместными усилиями продвигать обмен между цивилизациями и создание сообщества единой судьбы человечества.
Одри Азулай отметила, что ЮНЕСКО заинтересована в отстаивании и содействии мультилатерализма, признательна Китаю за решительную поддержку и надеется на расширение обменов и сотрудничества с КНР.
ИА Синьхуа: последние новости
Заместитель председателя КНР Ван Цишань встретился с гендиректором ВОЗ Ли Кэцян и Ж.-К.Юнкер присутствовали на церемонии открытия круглого стола китайских и европейских предпринимателей Летний отдых и на лоне природы
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Редактор Первого канала уволился из-за Николая II188
Журналист рассердил Путина вопросом о Флориде192
Тест: Выжили бы вы в царской России?52
Раскрыты детали смертельной драки россиянина и украинца19
Стало известно, кто оплатил саммит Путина и Трампа29
Видео
04:39
Трамп «жестоко обманул» Путина в Хельсинки
Политика
02:49
90 человек съели шаурму и пожалели
Происшествия
05:28
Оговорились: Путина назвали президентом Украины
В мире Статьи
00:57
В «Роскосмосе» нашли стрелочников
Технологии Войска
01:01
Трампа окрестили «пуделем Путина»
В мире
00:54
Украина привезла в Фарнборо новый Ан-178
Армия Войска
06:25
Мэй сделала заявление после встречи лидеров РФ и США
Европа В мире
02:23
Редактор Первого канала уволился из-за Николая II
Общество
01:01
«Просто сдался Путину»
США В мире
13:05
Журналист рассердил Путина вопросом о Флориде
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение