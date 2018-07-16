В КНДР объявили амнистию

В КНДР объявили первую с 2015 года амнистию заключенных

КНДР объявила первую с 2015 года амнистию в преддверии отмечаемой в сентябре 70-й годовщины основания государства. Сообщение об этом публикует в понедельник Пхеньяне Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Согласно указу президиума Верховного народного собрания КНДР, амнистирование будет проводиться с 1 августа. Правительству КНДР надлежит принять меры по благополучному возвращению бывших заключенных к нормальной жизни.

В последний раз амнистия в Северной Корее объявлялась в 2015 году по случаю 70-летия Трудовой партии Кореи, а до этого — в 2012 и 2005 году также в связи с различными круглыми датами.