Ещё
В КНДР объявили амнистию
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В КНДР объявили первую с 2015 года амнистию заключенных 

РИА Новости 11 часов назад
Фото: РИА Новости
КНДР объявила первую с 2015 года амнистию в преддверии отмечаемой в сентябре 70-й годовщины основания государства. Сообщение об этом публикует в понедельник Пхеньяне Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
Согласно указу президиума Верховного народного собрания КНДР, амнистирование будет проводиться с 1 августа. Правительству КНДР надлежит принять меры по благополучному возвращению бывших заключенных к нормальной жизни.
В последний раз амнистия в Северной Корее объявлялась в 2015 году по случаю 70-летия Трудовой партии Кореи, а до этого — в 2012 и 2005 году также в связи с различными круглыми датами.
Последние новости
Путин подарил первой леди Франции букет пионов и роз Принцы Чарльз и Уильям отказались встречаться с Трампом Западные СМИ раскритиковали за попытку представить россиян "дикарями"
Комментарии  Ещё 6 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Встреча века» завершилась. Трамп высказался первым176
Мощный взрыв прогремел на северо-западе Москвы9
Западные СМИ впали в истерику из-за опоздания Путина264
Крым парализовало236
Франция закрывает торгпредство в России61
Видео
00:54
Украина привезла в Фарнборо новый Ан-178
Армия
00:17
Мощный взрыв в Москве оказался «двойным»
Происшествия
05:24
Путин приехал к Трампу на «Кортеже»
Политика
00:10
Журналисты устроили потасовку на встрече Путина и Трампа
В мире
00:15
Мощный взрыв прогремел на северо-западе Москвы
Происшествия
00:49
Путин опоздал на встречу к Трампу
Политика
01:19
Крым остался без Booking.com
Экономика Компании
03:43
Китай нанес новый удар по США
Экономика
00:34
Жену Трампа высмеяли перед встречей с Путиным
В мире
04:17
Путин и Трамп пожали друг другу руки
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение